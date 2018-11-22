Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Ekrem Memnun: "İyi Maç Çıkardık, Şanssızdık"

A Milli Kadın Basketbol Takımı Başantrenörü Ekrem Memnun, Belarus maçının ardından yaptığı açıklamada, "İyi maç çıkardık, şanssızdık" dedi.

Ekrem Memnun: "İyi Maç Çıkardık, Şanssızdık"

2019 FIBA Kadınlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Grubu son maçında Belarus'a 56-60 yenilmesine rağmen Türk A Milli Kadın Basketbol Takımı grubunu lider tamamlayarak Avrupa Şampiyonası'na katılmayı başardı.
Maç sonu basın toplantısında konuşan A Kadın Milli Takım Teknik Direktörü Ekrem Memnun iyi mücadele ettiklerini ancak şanssız bir yenilgi aldıklarını ifade ederek, "Hedefimiz gruptan çıkmak ve Avrupa Şampiyonası’na katılmaktı. Rakibimizin de kazanması gerekiyordu gruptan çıkabilmesi için. Onların açısından daha motivasyonu yüksek bir maçtı. Biz yine de Türk Kadın Basketbol Milli Takımı kimliğine sadık kalarak o kimlik çerçevesinde oyunumuzu oynamaya çalıştık. İyi bir maç çıkardık, şanssızdık. Çok iyi bir takım, iyi oyuncuları var. Bunun hakkını vermemiz lazım. Özellikle kendi oyuncularımız açısından. Tamamen şanssızlıkla kaybettik maçı. Oyuncularıma teşekkür ediyorum. Gruptan lider çıkmak iyi bizim için, namağlup çıksaydık daha iyiydi" diye konuştu.
 

İHA

İlgili Galeriler
Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı
İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü
Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü
Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan
Anahtar Kelimeler:
KayseriKayseri GündemKayseri HaberHaberHaberlerSporEkrem MemnunBASKETBOLBelarus MaçıA Milli Kadın Basketbol Takımı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.