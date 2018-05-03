Ekrem Öztürk bronz madalya ile döndü

Şampiyonaya, Türkiye Güreş federasyonu başkanı Musa Aydın başkanlığında katılan Milli güreşçilerimiz arasında bulunan Rıza Kayaalp130 kiloda altın madalya kazanırken Kayseri Şeker sporlu Ekrem Öztürk ise Rusya’dan Bronz madalya ile döndüler.

Greko-Romen güreş milli takımımızda yer alan Kayseri Şekersporlu güreşçimiz Ekrem Öztürk 55 Kilodaki üçüncülük maçında Bulgar rakibi Nedyalko Petrov'u 12-4 teknik üstünlükle yenerek bronz madalya kazanmayı başardı.

Kayseri Şeker sporlu Milli güreşçimiz Ekrem Öztürk’ün başarısına ulusal basın geniş yer verirken, Gençlik ve spor Bakanımız Osman Aşkın Bak da Milli güreşçilerimizin elde ettikleri başarılar nedeniyle tebrik mesaj yayınladı.

Gençlik ve spor Bakanımız Osman Aşkın Bak'ın yayınladığı mesaj;"Rusya Federasyonu'na bağlı Dağıstan Özerk Cumhuriyeti'nde düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 130 kiloda altın madalya kazanan Rıza Kayaalp'i ve 55 kiloda bronz madalya elde eden Ekrem Öztürk'ü tebrik ediyorum. Bu organizasyonda kürsünün en üst basamağına çıkarak İstiklal Marşımızı okutan ve 8. kez Avrupa şampiyonu olan Rıza Kayaalp kardeşime kariyerinin devamında başarılar diliyorum. Bu başarıda emeği geçen antrenörlerimiz ile sporcularımızın ailelerini de kutluyorum."

Kayseri Gündem

