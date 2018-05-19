Emanet bisikletlerle Türkiye şampiyonluğu Özvatan’da 6 ortaokul öğrencisi, emanet bisikletlerle hazırlandıkları Yıldızlar – Gençler Bisiklet Yarışında Türkiye şampiyonu oldular, Maddi imkansızlıklar içinde çalışan öğrencilerin şimdiki hedefleri ise Avrupa ve Dünya şampiyonaları..

Kayseri’nin Özvatan İlçesi’nde Atatürk Ortaokulu’nda öğrenim gören 6 kız öğrenci, takım olarak girdikleri Yıldızlar- Gençler Bisiklet Türkiye Yarışması’nda Türkiye şampiyonu oldu. İşçi ve çiftçi çocuğu olan maddi imkansızlıklar nedeniyle emanet ve kiralık bisikletlerle yarışa hazırlanan öğrenciler, 534 öğrencinin mücadele ettiği yarışlarda ilk 5’e girdi.

Takım olarak yarışlara katılan Özvatan Atatürk Ortaokulu 8.Sınıf öğrencileri Sıla Doğan, Zeynep Aksoy, Hüsna Akdoğan, Aleyna Andırman, Tuğba Yılmaz, Hatice Akdoğan, maddi imkansızlıklar içerisinde emanet bisikletlerle yarışlara hazırlandı.

Bisikletle ilk kez okulda tanışan öğrenciler, 09 – 10 Mayıs’ta Kastamonu’da gerçekleşen ve 127 takımın mücadele ettiği bisiklet yarışlarında birinciliği göğüslediler. İlk gün yol yarışlarında ve ikinci gün ise sprint yarışlarında birinci gelen öğrenciler, bir çok paralı eğitim veren okulu geride bırakarak ilçelerinin gururu oldular.

“Hedefleri Avrupa ve Dünya şampiyonaları”

Yol yarışları ile zamana karşı yarışlarda yıldız bayanlar kategorisinde Türkiye ikincisi olan Özvatan Atatürk Ortaokulu 8. Sınıf öğrencisi Sıla Doğan, “Emanet ve kiraladığımız bisikletlerle antrenman yaparak Türkiye Şampiyonası gittik. Zorlandım ama başardım” dedi.

8. sınıf öğrencisi Zeynep Aksoy’da takım olarak girilen yarışlarda Türkiye Şampiyonu olan sporcular arasında yer aldı. İlk kez okulda bisiklet kullandığını söyleyen Aksoy, “Aldığımız başarılardan dolayı ailemiz başta olmak üzere öğretmenlerimiz bizlerle gurur duyuyor. Bizde kazandığımız bu başarıyı daha da ileriye götürerek Avrupa ve Dünya Şampiyonalarına katılmak istiyoruz” dedi.

“3 yılda 17 kupa kazandık”

Öğrencileri şampiyonaya hazırlayan Beden Eğitim Öğretmeni Doğu Suat Kalyon ise, okula ilk başladığımda öğrencilerin sportif yeteneklerini keşfettiğini belirterek; ” Yetenek taraması ile çocukların sportif özelliklerini analiz ettik. Değerlendirme yaparak farklı branşlarda yönlendirmeler yaptık. Okulumuz küçük, 60 öğrenci mevcudumuz var. Üç yılda 17 kupa ve çok sayıda madalyalar kazandık. Kayseri birincilikleri, Türkiye şampiyonlukları, grup birinciliklerimiz oldu. Geçen yıl ilk kez bisiklet şampiyonasına katıldık. Yalnız okulumuzun maddi imkansızlıklarından dolayı bisikletimiz bulunmuyor. Bisiklet branşı farklı bir dal, zorluk gerektiriyor. Nüfusumuz düşük ama çok yetenekli sporcularımız var. Destek verildiği zaman birçok başarıya imza atacak yeteneklere sahipler. Bunun en büyük örneği bu sene aldığımız Türkiye Şampiyonluğu’dur. Hedefimiz milli takım için sporcu yetiştirmektir” dedi.

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