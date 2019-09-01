Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Emmanuel Adebayor ilk maçına çıktı

İstikbal Mobilya Kayserispor’un Togolu yeni golcüsü Emmanuel Adebayor ilk maçına Galatasaray karşısında çıktı.

Emmanuel Adebayor ilk maçına çıktı

Geçtiğimiz hafta başı Kayseri’ye gelen ve 3-4 antrenman yapan Adebayor oynanan Galatasaray maçında sahaya ilk on birde çıktı. İlk kez Sarı-Kırmızılı formayı giyen tecrübeli ve başarılı golcü oyuncu sahada kaldığı sürede oynadığı futbolla taraflı tarafsız herkesin beğenisini kazandı.

85.dakika oyundan kalan Adebayor oynadığı futbolla dikkat çeken Adebayor hazır görüntüsü ile takdir topladı. 85.dakikada yerini Bilal Başacıkoğlu’na bırakan Emmanuel Adebayor oyundan çıkarken taraftar tezahüratlarda bulundu.
 

İHA

İlgili Galeriler
MEDİAM ve KGC’den eğitim semineri MEDİAM ve KGC’den eğitim semineri
Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2 Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2
Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı
İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü
Anahtar Kelimeler:
KayseriKayseri GündemKayseri HaberHaberHaberlerSporKayserispor
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.