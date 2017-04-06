Emre Barcelona yolcusu

İstiklal Marşı'yla karşılandı

Emre Demir, kendisine böyle bir şans tanıyan Barcelona kulübüne ve Barcelona'da oynayan milli futbolcu Arda Turan'a teşekkür etti.

Emre, "İlk gün beni İstiklal Marşı ile karşıladılar. Böyle bir şey beklemiyordum, çok duygulandım. Oradaki arkadaşlık ve dostluk ortamı mükemmeldi, futbol şartları çok iyiydi. Antrenmanları, hocaları ve takım arkadaşlarımın hepsi birbirinden iyiydi. Arda Turan ağabeyim beni çok iyi karşıladı, uzun süre muhabbet ettik, konuştuk. Benimle ilgili söylediği sözlerden dolayı ona bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. İnşallah devamı gelecek" dedi.



Emre Demir'in babası Hayrettin Demir ise, "Barcelona kulübünün kendilerini çok iyi bir şekilde ağırladığını ifade etti. Demir, "Emre Barcelona'ya davet edilen ilk Türk futbolcu. Kayseri forması altından 15 dakika izlediler ve hayran kaldılar. Ardından bizi Barcelona'ya davet ettiler. 7 gün boyunca Barcelona'da kaldık. Yapılan testler ve antrenmanlarda Emre'yi beğendiler. Tam not aldı. Artık iş iki kulübün anlaşmasına ve yasal prosedürlere kaldı. Önümüzdeki hafta Kayserispor'dan bir yönetici Barcelona'ya giderek oradaki yöneticilerle görüşecek" sözlerini kullandı.

(ajansspor.com)

