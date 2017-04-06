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Emre Demir’e milli davet 

Kayserisporlu Emre Demir, U-14 Milli takımımızın 11-14 Nisan tarihlerinde İstanbul'da yapacağı hazırlık kampı aday kadrosuna davet edildi. 

Emre Demir’e milli davet 
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Katalan ekibi Barcelona'nın altyapısı La Masia'ya davet edilmesi ile geçtiğimiz ay gündeme gelen Kayserispor'un genç yeteneği Emre Demir'e bu kez de milli davet geldi. U14 Milli Takımımızın, 11-14 Nisan 2017 tarihleri arasında İstanbul'da yapacağı hazırlık kampı aday kadrosu açıklandı. Emre Demir'de milli takım aday kadrosuna davet edilen isimler arasında yer aldı.
Teknik Direktör Güngör Şahinkaya yönetimindeki aday kadroya davet edilen oyuncular 11 Nisan 2017 Salı günü saat 17.00'de TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplanacak.
İHA
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