En büyük gücümüz taraftarımız

Kayserispor Kulübü Başkanı Erol Bedir, "45 gün önce yola çıktığımızda;işimizin ne kadar zor olduğunun bilincinde ve bulunduğumuz maddi-manevi-sportif konumdan kurtulmamızın neredeyse imkansız olduğunun farkındaydık. Sayın Bakanımız ve Büyükşehir Belediye Başkanımız başta olmak üzere sayıları çok az da olsa şehrin ileri gelenleri de bu girdaptan çıkılabileceğine inanmış ve ellerinden gelen desteği vereceklerini ifade etmişlerdi" ifadesiyle başladığı açıklamasını şu şekilde sürdürdü:

"Bu ifade ve destekler şahsımı ve ekibimi motive etmiş,inandığımız yolda teknik ekip ve oyuncularımızla sıkıca kenetlenmiş bir şekilde çalışmamızı da beraberinde getirmiştir.

Bu sıkıntılı ve her saniyesi stresli yolculukta bir destek daha vardı ve tüm yorgunluğumuzu alıp bizi sonraki maça hazırlayan "BÜYÜK TARAFTAR DESTEĞİ" her şeyden önemliydi.Önceleri 300-500 seyirciyle oynanan,son Bursaspor maçında 17.000 ateşli,heyecanlı 90 dk küfürsüz ve hakaret içermeyen tezahüratlarıyla Kadir Has stadını rakip takıma dar eden gerçek taraftar başarının gerçek mimarlarıydı.Sahaya gelemeyen ve bu şehirde yaşayan tüm hemşerilerimizin yoğun desteği ve duası da bizimleydi.

İşte bu destek ve çalışmalarımız sayesinde,son 4 maçta çok güzel oyunlar çıkardık ve 10 puan topladık.Buraya kadar her şey planladığımız gibi ve olumlu yönde gelişti.

Ancak;

Hala alt sıralarda ve sıkıntılı bölgedeyiz.KAYSERİSPOR için lig yeni başlıyor.Bu hafta Cuma günü oynayacağımız Rizespor ve sonraki haftaki Kasımpaşa maçları bizim açımızdan hayati öneme haiz müsabakalar olacak.Yönetim,teknik heyet ve takımımız bu gerçeğin farkında olarak hazırlıklarımızı sürdürüyoruz.Rize maçında deplasmanda olmamıza rağmen mutlaka başarılı olmalıyız.Sonra kendi sahamızdaki Kasımpaşa maçına ise en az 25.000 taraftarla ve kesin 3 puan hedefi ile çıkmalıyız.Aksi takdirde şimdiye kadar aldığımız sonuçlar avantaj olmaktan çıkacaktır.

Yerel ve ulusal medyayla birlikte,futbola ilgi duyan herkesin KAYSERİSPOR'un yönetim,teknik heyet,futbol takımı ve taraftar olarak iyi yolda olduğunu beyan etmeleri,bizi rehavete sevk etmemeli,aksine bu olumlu bakış bizi daha çok çalışmaya,daha çok desteğe,her türlü ayrıntıyı daha çok hesap etmeye yönlendirmelidir.

Biz elimizden geleni eksiksiz yapmalı,terimizi son damlasına kadar akıtmalı ve sezon sonunda ulaşacağımıza inandığımız mutlu sonu hep beraber beklemeliyiz."

İHA