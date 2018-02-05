En çok Beşiktaş konuşuldu

Türk futbolu 28 günlük ara transfer dönemini geride bıraktı. Transferler döneminin son gününde atılan imzalar ise dikkat çekti. Ziraat Türkiye Kupası maçları da, kıyasıya mücadeleler ile devam ediyor. İşte araştırmanın detayları…



2018 yılının ilk ayını geride bırakırken, kulüplerin transfer raporları açıklandı. Takımlar, yaptığı transferler kadar satmış olduğu oyuncular ve getirileri ile de konuşuldu.





Premier Lig’de en pahalı 6. transfer



Beşiktaş'ta gösterdiği performansla transferin gözdesi olan Cenk Tosun, 27 milyon Euro’ya 4.5 yıllık sözleşme imzalayarak Everton’un kadrosuna dahil oldu. Beşiktaş yüksek bonservis bedeli karşılığında yolladığı yıldız futbolcuyla büyük gelir elde etti. Yetenekli futbolcu ise devre arası Premier Lig’deki en pahalı altıncı transfer oldu. Türkiye’de olduğu gibi dünya basınında da ses getiren transferi, İngiliz basını manşetlere taşıdı. Başarılı futbolcu, transfer olmasıyla birlikte ay boyunca 27 bin 22 haberde yer alarak zirvedeki isim olmayı başardı.

(Kurum haberi)





