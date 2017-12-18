EN “HAVALI” TURNUVA

Atatürk’ün Heyeti Temsili Reisi olarak Kayseri’ye gelişinin yıldönümü dolayısıyla Ana Tamir Fabrika Müdürlüğü ev sahipliğinde gerçekleştirilen turnuvada polis, asker, sivil ailelerin çocukları ilk kez bir araya geldi. Ailelerin de destek verdiği turnuvada üstün başarılı öğrenciler derece elde edebilmek için kıyasıya yarıştılar.







“Magandalık değil”

Atıcılık İl Temsilcisi Bekir Köletelioğlu, bu sporun denge, konsantrasyon, koordinasyon kazandıran, karar verme yeteneğini geliştiren, dikkati yükselten ve zekayı geliştiren bir spor olduğunun ama asla magandalık olmadığının altını çizdi.











Köletelioğlu, “Turnuvamızı Ana Tamir Poligonunda yaptık. Bizim il Müdürlüğümüze ait poligonumuz yok. Kayseri’de o açıdan sonlardayız. Sporcu sayısı olarak Türkiye’de 370 lisanslı sporcu var. Bunların 15’i şu an bizde” dedi.







Şehit polisler adına turnuva

13-14 Ocak tarihinde Türkiye Kupası müsabakalarının yapılacağının altını çizen Köletelioğlu; “1 Nisan tarihinde Özel harekat polislerimizden şehit olan Kübra ve Cennet kardeşlerimizin adına bir kupa düzenleyeceğiz. İnşallah katılım geniş olacak. 1 Haziran’da da Türk Hava Kuvvetlerinin kuruluş tarihi olduğu için Türk Kartalı Kupası düzenleyeceğiz” dedi.















Madalyalar verildi

Turnuva sonunda ödül töreni gerçekleştirilirken, dereceye giren tüm sporculara madalyaları takdim edildi.

Minik erkeklerde Uygar Şahin, Yıldız erkeklerde Yaşar Efe Köletelioğlu; genç erkeklerde Kemal Ata Türkoğlu, büyük erkeklerde Mehmet Kılıç, genç bayanlarda Işılsu Yüksel, Yıldız bayanlarda Zehra Koçak, Minik bayanlarda Ayşegül Yılmaz birinci oldu.

Ödül törenine Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ercan Teke, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, 2.Ana Bakım Komutanı Albay Tayfun Türkoğlu, Polis Okulu Eğitim Şube Müdürü Hakan Cengiz, Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin de katıldı.



Haber-Foto: Ramazan KARAKUŞ