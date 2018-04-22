En hızlı yarışma

Altyapı grubunda 15 yaş altındaki miniklere odaklanan Türkiye’nin En Hızlısı atletizm yarışmalarının Kayseri Grup müsabakaları Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Atletizm Pistinde 60 ve 80 m. Kategorilerinde yapılan müsabakalarla tamamlandı.
Türkiye genelinde 7 grup halinde yapılacak olan seçmelerinin Kayseri grubunda 19 ilden 200’ü aşkın sporcu katıldı. Kategorilerinde ilk üç sıraya giren sporcuların Haziran ayında İstanbul’da gerçekleştirilecek olan final müsabakalarına katılmak için mücadele ettiği yarışlar oldukça çekişmeli geçti.
Yarışmalarla ilgili açıklama yapan Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, "Atletizm Federasyonu'nun düzenlediği Türkiye'nin en hızlı atletlerini belirleme yarışmaları devam ediyor. Burada hedef; kısa mesafede belirlenen kulvarda Türkiye'nin en hızlı sporcusunu bulmak, bu yetenekleri keşfetmek için çalışmalar yapılıyor. Yarışmalar şu an Türkiye'de 7 ayrı bölgede gerçekleştiriliyor. Yarışmalar sonrasında finallere kalan sporcular ülkemizi uluslararası alanda temsil edecekler. Atletizmin gelişmesi için bu proje çok güzel bir organizasyondur. Federasyonumuza ve destek veren firmalarımıza teşekkür ediyoruz. Kayseri, artık bir spor ve organizasyon şehridir. Böyle organizasyonlar bizim şehrimize veriliyor. Bakanlığımızın buradaki genel düşüncesi sorunsuz bir şekilde program yapılmasıdır. Gelen kafileler şehre ekonomik olarak bir katkı niteliğindedir. Böyle güzel organizasyonlar olduğunda sporcu kafileleri Kayseri'yi tercih ediyor." diye konuştu.
Ardından dereceye giren sporculara düzenlenen törenle madalyaları ve hediyeleri Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğü Baş Müfettişi Erkan Altıok tarafından verildi.
Haber: Ufuk Çamdal