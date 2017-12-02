Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

ENGELLi BERKAY’IN TEK HEDEFi MiLLi TAKIM

 Kayseri’de, Ampute Milli Takım oyuncusu Feyyaz Gözüaçık’ın tavsiyesi üzerine ampute futbol oynayan 12 yaşındaki Berkay Polat, milli takımda ter dökmek için çalışıyor. 

ENGELLi BERKAY’IN TEK HEDEFi MiLLi TAKIM

Doğuştan sol bacağı diz kapağının altından olmayan 12 yaşındaki 8'inci sınıf öğrenci Berkay Polat, Ampute Milli Takım oyuncusu Feyyaz Gözüaçık’ın tavsiyesi üzerine ampute futbola başladı. Ampute Süper Ligi’nde yer alan Melikgazi Belediyesi Bedensel Engelliler Gençlik ve Spor Kulübü’nde antrenmanlara çıkan Polat, kendinden yaşça büyük ağabeylerinin arasında antrenmanlarına devam ediyor.

Yalçın Delikan Ortaokulunda eğitim hayatına devam eden Berkay Polat, hem derslerini hem de antrenmanlarını aksatmayarak, sınıf arkadaşları ile beraber sosyal aktivitelere katılıyor.

Hedefinin milli takımda ter dökmek olduğunu söyleyen 12 yaşındaki Berkat Polat, "Feyyaz Gözüaçık hocam beni futbola alıştırdı ve antrenmanlara getirdi. Futbolcu çok seviyorum. Antrenmanlara ağabeyim getiriyor. Antrenmanlar, ısınma hareketleri ve topla alıştırma yapıyorum. Takımında yetişeceğim ve büyüyünce milli takımda oynamak istiyorum. Normal hayatımda futbolu protezimle oynuyorum. Antrenmanlar zorlanmıyorum. Ben de takımdaki büyük ağabeylerim gibi kendimi görüyorum" şeklinde konuştu.

Berkay’ın takım antrenörü Kerim Sağır da, "Berkay ile sohbet ettiğimizde sürekli ‘Ben Feyyaz ağabeyim gibi olacağım’ diyor. Berkay çok hızlı ve gösterdiğimiz şeyi anında kavrıyor. Çok yetenekli bir çocuğumuz" dedi.
İHA

İlgili Galeriler
Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü
Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan
Türbe yollarında geçen ömür Türbe yollarında geçen ömür
Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.