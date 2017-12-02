ENGELLi BERKAY’IN TEK HEDEFi MiLLi TAKIM

Doğuştan sol bacağı diz kapağının altından olmayan 12 yaşındaki 8'inci sınıf öğrenci Berkay Polat, Ampute Milli Takım oyuncusu Feyyaz Gözüaçık’ın tavsiyesi üzerine ampute futbola başladı. Ampute Süper Ligi’nde yer alan Melikgazi Belediyesi Bedensel Engelliler Gençlik ve Spor Kulübü’nde antrenmanlara çıkan Polat, kendinden yaşça büyük ağabeylerinin arasında antrenmanlarına devam ediyor.



Yalçın Delikan Ortaokulunda eğitim hayatına devam eden Berkay Polat, hem derslerini hem de antrenmanlarını aksatmayarak, sınıf arkadaşları ile beraber sosyal aktivitelere katılıyor.



Hedefinin milli takımda ter dökmek olduğunu söyleyen 12 yaşındaki Berkat Polat, "Feyyaz Gözüaçık hocam beni futbola alıştırdı ve antrenmanlara getirdi. Futbolcu çok seviyorum. Antrenmanlara ağabeyim getiriyor. Antrenmanlar, ısınma hareketleri ve topla alıştırma yapıyorum. Takımında yetişeceğim ve büyüyünce milli takımda oynamak istiyorum. Normal hayatımda futbolu protezimle oynuyorum. Antrenmanlar zorlanmıyorum. Ben de takımdaki büyük ağabeylerim gibi kendimi görüyorum" şeklinde konuştu.



Berkay’ın takım antrenörü Kerim Sağır da, "Berkay ile sohbet ettiğimizde sürekli ‘Ben Feyyaz ağabeyim gibi olacağım’ diyor. Berkay çok hızlı ve gösterdiğimiz şeyi anında kavrıyor. Çok yetenekli bir çocuğumuz" dedi.

İHA