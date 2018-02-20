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Engelli spor kulüpleri Başkan Çelik’i ziyaret etti 

Farklı engel gruplarını temsil eden ve birleşme kararı alan Engelli Spor Dernekleri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik’i ziyaret etti. 

Engelli spor kulüpleri Başkan Çelik’i ziyaret etti 

Kayseri’deki Engelli Spor Dernekleri adına konuşan Görme Engelli Ümmet Ekici, “Aramızda her engel grubunu ziyaret eden arkadaşlarımız var. Amacımız engelli spor kulüplerini bir araya getirerek Kayseri’de ve Türkiye’de bir ilki gerçekleştirmektir. Şu anda 10 spor kulübü üyemiz var. Kulüplerimize elimizden geldiği kadar sizlerin de desteği ile maddi manevi destek sağlıyoruz. Büyükşehir Belediyemizin üç yıldır kulüplerimize destek vermesi bizleri memnun etmekte. Verdikleri destekten ötürü teşekkür ederiz” dedi.

Birleşme kararlarından dolayı Dernekleri tebrik eden Başkan Çelik ise, kararın tüm Türkiye’ye örnek olmasını temenni etti.
Başkan Çelik, “Tüm engelli kardeşlerimizin bir şemsiyenin altında toplanıp, hep beraber hareket edebilme duygusu takdire şayan ve Türkiye’ye örnek bir davranış. Bu birlik ve beraberlik bereketi getiriyor. Şimdiye kadar desteğimiz oluyordu; ancak meclisimizde aldığımız karar gereği inşallah nakdi yardım da yapacağız. Hayırlı olacağına eminim. Yapılacak faaliyetlerde bizim de çorbada tuzumuz bulunur inşallah. Toplum yararına olan projelere her zaman destek olacağımızı söylüyoruz. Bundan sonra da destek vermeye gayret edeceğiz” ifadelerini kullandı.
Kurum Haberi
 

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