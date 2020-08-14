Erciyes Anadolu Holding ile Kayserispor sponsorluk yeniledi

Süper Lig ekiplerinden Hes Kablo Kayserispor'un ana sponsoru olan Erciyes Anadolu Holding yeni sezon öncesi yapılan anlaşmada 2 yıllık daha sözleşme imzalandı.2020-2021, 2021-2022 ve 2022-2023 sezonlarında Hes Kablo Kayserispor'un hem isim hem de forma sponsoru Erciyes Anadolu Holding oldu.



Devlerin aşkının büyük olduğu belirten Erciyes Anadolu Holding CEO'su Alpaslan Baki Ertekin yaptığı açıklamada, "2020-2021 futbol sezonunda yani bu sene oynanacak olan sezonun sonuna kadar Kayserisporumuzun isim hakkı ve forma önü sponsorluğu bizim. 2021-22 sezonu ve 2022-23 sezonu olmak üzere 2 yıl daha hem isim hem de forma sponsorluğumuzu uzattık. Hayırlı olsun. Devlerin aşkı büyük olur" dedi.



