Erciyes Avrupa kar voleybolu kupası bugün başlıyor

Kış sporları ve kış mevsimi tutkunları için eşsiz fırsatlar sunarak dünya kış turizminde söz sahibi olmaya başlayan Erciyes Kayak Merkezi, kar ile yapılabilecek her türlü sportif organizasyona ev sahipliği yapan bir üs haline geldi. Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin büyük yatırımları sonucunda,uluslararası standartlarındaki tesisleri ve pistleriyle “Evrensel Kış Sporları Merkezi” konumuna gelen Erciyes, ulusal ve uluslararası spor etkinliklerine ev sahipliği yapmaya devam ediyor.





Kış sporlarındaki dünya trendlerini Türkiye’ye getirerek ilklere imza atan Erciyes Dünya’da bu yıl üçüncüsü düzenlenecek 2018 Avrupa Kar Voleybolu Kupası’na 12-14 Ocak 2018 tarihlerinde Türkiye’de ikinci kez yine Erciyes Kayak Merkezi’nde ev sahipliği yapacak. Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) ve Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV), Kar Voleybolu Avrupa Kupası etkinliğini, Türkiye Voleybol Federasyonu ve Erciyes A.Ş. işbirliğiyle yürütecek.







Toplam 38 takım yer alacak

Organizasyona; Belçika, Çekya, İsviçre, İtalya, Letonya, Polonya, Romanya, Rusya, Sırbistan, Slovakya, Türkiye olmak üzere 11 ülkeden 76 sporcu katılacak. 18 bayan, 20 erkek olmak üzere 38 takımın mücadelece edeceği müsabakalarda dereceye giren takımlara para ödülü ve kupaları verilecek. Takımlar arasındaki ön eleme karşılaşmalar 12 Ocak Cuma günü saat 09:00’da üç sahada başlayacak ve 15.30’a kadar sürecek. 13 Ocak Cumartesi günü ana karşılaşmalar da 09:00’da başlayıp 15.30’da sona erecek.

14 Ocak Pazar günü ise müsabakalar erkeklerde ve bayanlarda çeyrek final,yarı final ve final maçları ile sabah 10.00’dan itibaren oynanacak. Final müsabakaları ve ödül töreni 13.00-15.00 saatleri arasında yapılacak. Bayanlar, Erkekler final maçları ve ödül töreni TRT Spor tarafından canlı olarak yayınlanacak.







"Kar voleybolu,yeni organize edilmeye başlayan bir spor dalı"

Bu konu hakkında bir açıklama yapan Kayseri Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Murat Cahid Cıngı, “Mümkün olduğunca dağlarda ve kar üzerinde yapılabilecek sporları Erciyes’te organize etmeye özen gösteriyoruz. Kar voleybolu, dünyada yeni organize edilmeye başlayan çok genç bir spor dalı. Bizim de, kamu yönetimi mantığı çerçevesinde tüm spor dallarını halkımıza tanıtmaya, kitleselleştirmeye hedefimiz doğrultusunda Erciyes’te startını verip, Türkiye’de bu sporu resmi olarak ilk kez Erciyes’te gerçekleştirdik ve çok keyifli bir organizasyona tanıklık ettik. Bu yıl ikinci kez ev sahipliği yapacağımız bu etkinlikte keyifli karşılaşmalar izleyeceğiz. Bu branş yayıldıkça daha da önemli organizasyonlara ülke olarak ev sahipliği yapacağız ” diye konuştu.

.(İHA)