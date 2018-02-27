Erciyes, Dünya Şampiyonası’na hazır

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Erciyes Kış Turizm Merkezi’nin sadece Türkiye’nin değil dünyanın en önemli kayak merkezlerinden birisi haline geldiğini belirtti.

Dünya Snowboard Şampiyonası’nın canlı yayınlarla yaklaşık 3 milyar kişiye ulaştırılacağını söyleyen Çelik, 200 milyon avronun üzerindeki bir yatırımla Erciyes’i dünyanın hizmetine sunduklarını belirtti.

Dünyada hiçbir yerel yönetimin bu ölçekte bir turizm yatırımı yapmadığını vurgulayan Başkan Çelik, Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin gücü ve olanakları ile böyle bir yatırımı ülkemize kazandırdığını ifade etti.



Erciyes’te yatırımların büyük bölümünü tamamladıklarını ifade eden Başkan Mustafa Çelik, “Teknik ve fiziki altyapıyı mükemmel hale getirdik. Şimdi, konaklama tesisleri ile sosyal tesislerin sayısını artırmak için çalışıyoruz. Bu anlamda çok önemli otel yatırımcılarının Erciyes’te tesis yapmasını sağladık. Bugün itibarıyla Erciyes’te 1500, şehir merkezimizde ise 5 bin yatak kapasitesiyle toplam 6 bin 500 yatak kapasitesine ulaşmış bulunuyoruz. Bu kapasiteye ulaşmamız ve konaklama tesisi yatırımlarının devam etmesiyle tanıtım faaliyetlerine ağırlık vermeye başladık. Bu anlamda bir dizi tanıtım planladık. Geçen sezon başladığımız tanıtım çalışmalarıyla turnikelerden geçen kayakçı sayısında yüzde 25 artış sağladık. Bu yıl tanıtım çalışmalarına daha fazla ağırlık veriyoruz. Dünyanın pek çok yerinde fuarlara katılarak tüm dünyaya Erciyes’i anlatıyoruz. Bu çalışmaların meyvelerini de alıyoruz. Yerli ve yabancı ziyaretçi sayısında bu yıl çok daha büyük bir artış yaşanacak” dedi.



Kış turizm merkezlerinin tanıtımının en önemli yollarından birisinin de büyük organizasyonların üstlenilmesi olduğunu ifade eden Başkan Mustafa Çelik, sözlerini şöyle sürdürdü:



“Bu anlamda 2015 yılında Snowboard Avrupa Kupası, 2016 yılında da kış sporlarının en önemli faaliyetlerinden birisi olan Dünya Snowboard Kupası'nı başarı ile düzenlemiştik. Dünya Kupası'ndaki başarımız bu kupanın geçen yıl ikinci kez Erciyes'e verilmesini sağladı. Uluslararası Kayak Federasyonu (FIS) ev sahipliğimizden etkilendi ve 2018 Dünya Kupası’nı da Erciyes’e verdi. 3 Mart’ta Dünya Snowboard Şampiyonası’nı gerçekleştireceğiz. Dünya Kupası’na bu yıl 19 ülkeden dünyanın en iyi 120 snowboard sporcusu katılacak. Erciyes’ten yapılacak canlı yayınlar yaklaşık 3 milyar kişiye ulaşacak. Bu organizasyonlar şehrimiz ve ülkemiz açısından gurur kaynağı olmaktadır. Aynı zamanda bu şampiyonalar şehrimize uluslararası organizasyon tecrübesi kazandırmaktadır. Bu organizasyonlar sadece Erciyes değil ülkemizin tanıtımı açısından da büyük önem taşımaktadır.”



Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, FIS Snowboard Dünya Kupası için tüm hazırlıkların tamamlandığını sözlerine ekledi.

Kurum Haberi



