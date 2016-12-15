Erciyes'e dünya çapında ödül Erciyes Kayak Merkezi, dünyanın en iyi turizm mekanlarına verilen "Tripadvisor Mükemmellik Sertifikası" ödülünü aldı.

Coğrafi konumu ve teknik imkanlarıyla Türkiye'nin en iyi kayak merkezi konumunda bulunan Erciyes Kayak Merkezi, dünya çapında önemli tatil ve seyahat destinasyonlarının aldığı "Tripadvisor Mükemmellik Sertifikası" ödülüne layık görüldü. Seyahat alanında hizmet, kalite ve müşteri memnuniyeti bakımından "En İyinin de İyisi" sıfatı taşıyan bu ödül, gezginler tarafından yapılan pozitif yorumlar ve beğeniler doğrultusunda belirlenen işletmelere veriliyor.

Şehir merkezi ve havalimanından çift gidiş-gelişli otoban konforunda bir yol ile ulaşım sağlanan Erciyes Kayak Merkezi, Kapadokya'ya olan yakınlığıyla da kış turizminin yanı sıra kültür turu yapmaya da imkan veriyor. Erciyes, şehir merkezindeki dünyaca ünlü otellerin yanı sıra dağda bulunan 10 adet otel ve 1450 yatak kapasitesiyle de rahat konaklama özelliğiyle dikkat çekiyor. Son teknoloji teleferik sistemi, 102 km uzunluğunda 34 farklı kayak pisti ve 25 kişilik pist güvenlik ekibiyle Erciyes Kayak Merkezi, büyük turnuvalara ev sahipliği yapmanın yanı sıra aileler ve kayak sporuna meraklı herkes için uygun koşullar sağlıyor. Ayrıca 154 adet suni kar makinesiyle hava durumuna bağlı kalmadan kayak için uygun kar koşullarını sağlıyor.

Bu ödülü aldıkları için mutlu olduklarını belirten Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Murat Cahid CINGI: "Öncelikle Tripadvisor Mükemmellik Sertifikası gibi dünya çapında bir ödüle layık görüldüğümüz için oldukça gururluyuz. Erciyes'in ve ülkemizin adını Türk misafirperverliğiyle dünyaya duyurmak yüzümüzü güldürdü. 2015-2016 kayak sezonunda 2 milyon civarında misafiri ağırlayarak, % 90'ın üzerinde memnuniyet ortalaması yakaladık. Yerli ve yabancı turistlerin kayak merkezimize gelip, buradan memnun bir şekilde ayrıldığını bilmek bizi daha iyisini yapabilmek adına motive ediyor. Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin büyük yatırımlarıyla dünya standartlarında bir tesis kurduk ve şimdi bu emeklerin karşılığını aldığımız için son derece keyifliyiz. Kendi kendimizin rakibiyiz, imkanlarımız arttıkça kendimizi geliştirerek çıtamızı daha da yukarılara taşıyacağımıza inanıyorum." dedi.

(Kurumsal haber)

