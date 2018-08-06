Erciyes, Festa 2200 ile bisiklette kendini bir kez daha ispatladı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Erciyes A.Ş ev sahipliğinde, Erkut İnşaat, Kayseri Bisiklet Derneği, Kaytur A.Ş. Ulaşım A.Ş işbirliği ile bu yıl ilk kez düzenlenen FESTA 2200, bisiklet meraklılarını tabiat, kültür, gezi, tarihle bir araya getirdi. 26-29 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilen bisiklet festivalinde, 30 farklı vilayetten gelen 200 bisikletçi, Erciyes Dağı’nın 2.200 metre rakımında bulunan Tekir Kapı Bölgesi’nde, Erciyes A.Ş. tarafından festival için özel olarak hazırlanan kamp alanında geceleyip hiç görmedikleri yerleri keşfetmenin mutluluğunu yaşadı.

Gündüzleri Kayseri’nin tarihi ve doğal güzelliklerini pedal çevirerek keşfeden bisikletçiler, akşamları dağdaki eğlencelerle yorgunluk attı. Erciyes’te ilk kez düzenlenen Festa 2200’e 7’den 70’e her yaş grubundan bisiklet tutkunu büyük ilgi gösterdi. Festivale katılanlar arasında engelli fertler, çocuklu aileler ve organ bağışına dikkat çekmek isteyen gönüllüler de vardı.

Festivalin ilk gününde Mimar Sinan’ın şehri Kayseri’nin merkezinde pedal çeviren bisikletçiler, 2‘inci günde 300 çeşit kuş türüne ev sahipliği yapan gizli cennet Sultansazlığı’nı turladı. 3’üncü günde 6 bin yıllık tarihi ile dikkat çeken Talas ilçesini ve Koç Dağı’na pedalladı. Bisiklet festivalinin son gününde ise 200 bisikletçi, Erciyes Dağı’nın Hacılar Kapı bölgesinde 40 km’lik parkurda birbirleriyle yarıştı.

Festival hakkında bir açıklama yapan Kayseri Erciyes A.Ş. Yön. Krl. Bşk. Dr. Murat Cahid Cıngı, “Erciyes’in hem şehrimize hem de ülkemize dört mevsim katkıda bulunması amacıyla farklı etkinliklere imza atıyoruz. Özellikle dağımızın bisiklet sporunun merkezi olması için gayret gösteriyoruz. Erciyes A.Ş. olarak Erciyes Dağı’nda amatör ve profesyonel bisikletçiler için parkurlar oluşturarak Türkiye’nin ilk ve tek MTB ve downhill bisiklet parkurlarını inşa ettik. Yine yüksek irtifa bisiklet kamp imkânı ile dünyanın dört bir yanından yabancı bisiklet takımlarının antrenmanlarını yaptığı önemli bir bölge haline geldik. Geçtiğimiz hafta sonu ev sahipliğini yaptığımız Festa 2200 Bisiklet Festivali’nde partnerlerimizle birlikte 30 vilayetten bisiklet dostunu bir araya getirdik. Çok başarılı bir organizasyon gerçekleştirdik. Bisikletçiler şehrimizden çok memnun bir şekilde ayrıldı. Festivalimiz ile ilgili bisikletçilerden sürekli çok olumlu geri dönüşler alıyoruz. Büyükşehir Belediyemizin tüm kurumları, sponsorlar ve gönüllüler müthiş bir enerji yakaladı. Erciyes, bu festival ile bir kez daha bisikletin merkezi olduğunu ispatladı” dedi.