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Erciyes takıldı!

PTT 1. Lig 29. hafta mücadelesinde lider Kayseri Erciyesspor, Torku Konyaspor deplasmanından 2-0'lık yenilgi ile ayrıldı.

Erciyes takıldı!
 PTT 1. Lig 29. hafta mücadelesinde Kayseri Erciyesspor, sahasında Torku Konyaspor'u ağırladı.
Kayseri Kadir Has Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Torku Konyaspor 2-0 kazanarak rakibine zirve yolunda büyük bir darbe vurdu.
Karşılaşmada konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 39. dakikada penaltıdan Neca ve 88. daki Sjored Ars kaydetti.
Zirve mücadelesi veren Çaykur Rizespor'un galibiyetle kapattığı haftada mağlup olarak zirve koltuğunda ağır bir yara aldı. Bu sonucun ardından Kayseri Erciyesspor 54 puanda kaldı, Torku Konyaspor ise 42 puana yükseldi. Bir sonraki hafta ise Kayseri Erciyesspor Kartalspor'u konuk ederken Torku Konyaspor ise Adanaspor ile evinde karşı karşıya gelecek.
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ömer kayseri 5 yıl önce

bu sene şampiyon görelim sen ölmeden mezara koymayın bizi bizleri korkutmaz torkular ölümüne seviyoruz biz erciyesi

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