Erciyes'te Uluslararası organizasyon

Büyükşehir Belediyesi’nin yatırımlarıyla dünya standartlarında kış turizm merkezi haline gelen Erciyes, uluslararası bir dağ olduğunu bir kez daha ortaya koydu. Kayseri ve Erciyes, dünyanın en önemli şampiyonalarından birisi olan ve bu yıl Ford’un sponsorluğunda yapılan Ford Snowboard Dünya Kupası’na üst üste üçüncü kez ev sahipliği yapma başarısını gösterdi.

18 ülkeden 85 sporcunun katıldığı Dünya Kupası, birbirinden çekişmeli mücadelelere sahne oldu. NTV Spor tarafından naklen yayınlanan Dünya Kupası, naklen yayınlarla yaklaşık 3 milyar kişiye ulaştırıldı. Dünyanın gözünün Erciyes’te olduğu şampiyonada Türk sporcular Elif Kübra Geneşke, Hamza Polat ve Yavuz Dumlu da yarıştı.

Rüzgarın olumsuzluğuna rağmen açık bir havada gerçekleştirilen müsabakalar sonucunda Bayanlarda Erciyes’teki son iki senenin şampiyonu ve olimpiyatların altın madalyalı sporcusu Esder Ledecka’yı geride bırakan Rus Milena Bykova altın madalyanın sahibi oldu. Çek Esder Ledecka ikinciliği, Avusturya’dan Daniela Ulbing ise üçüncülüğü elde etti.

Erkeklerde ise birinciliği Alman Stefhan Boumaister kazandı. Müsabakalarda İtalyan Edwin Coratti ikinci ve Slovenya’dan Tim Mastnak üçüncü oldu.

Dünya Kupası’nda derece alanların madalyalarını Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik verdi.

“Daha büyük organizasyonlara hazırız”

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, önceki yıllarda olduğu gibi mükemmel bir Dünya Snowboard Kupası geçirdiklerini belirtti. Başkan Çelik, FIS heyetinin organizasyonu çok beğendiğini dile getirdi ve Erciyes’in daha büyük organizasyonlar için artık hazır olduğunu kaydetti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, yarış sonrası FIS Yarış Direktörü Peter Krogoll, Türkiye Kayak Federasyonu Başkanı Erol Yarar, Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Murat Cahid Cıngı ve diğer yetkililerle şampiyonayı değerlendirdi.

Dünya Kupası için Kayseri’ye gelen sporcularla da görüşen Başkan Mustafa Çelik, katılan herkesin çok olumlu izlenimler edindiğini belirtti.

Başkan Çelik, “Katılan herkesten teşekkür aldık. Özellikle sporcular Kayseri’yi ve Erciyes’i çok seviyorlar ve buradan mutlu ayrılıyorlar. Organizasyona verdiğimiz emek Erciyes ve Kayseri’nin marka değerini çok daha fazla artırdı” dedi.

Acıbadem Kayseri Hastanesi de şampiyonaya sağlık desteği verdi.

Kurum Haberi

