Erciyes’in her kapısı ayrı bir kayak merkezi

Geçtiğimiz hafta sonu, yapılan güçlü yatırımlarla Türkiye’nin en gelişmiş kar sporları ve kış turizmi üssü haline gelen Erciyes’in her kapısında ayrı bir spor etkinliği düzenlendi. 4 ayrı kapısı bulunan Erciyes’in Develi Kapı Bölgesi’nde Avrupa Kar Voleybolu Kupası düzenlenirken; Hisarcık Kapı Bölgesi’nde Türkiye Kayak Federasyonu tarafından düzenlenen Alp Disiplini B Grubu Slalom Eleme Yarışları, Hacılar Kapı Bölgesi’nde Türkiye Dağcılık Federasyonu tarafından Dağ Kayağı Türkiye Şampiyonası düzenlendi. Aynı anda 3 ayrı önemli organizasyona başarıyla ev sahipliği yapan Erciyes, dünya standartlarındaki tesisleri ve pistleri ile global bir marka olma yolunda ilerlediğini kanıtlamış oldu.

Türk Kadın Kar Voleybolu şampiyon oldu

Erciyes’te bu yıl 2’inci kez düzenlenen Avrupa Kar Voleybolu Kupası, Develi Kapı Bölgesi’nde oynandı. 11 ülkeden 76 sporcunun katıldığı uluslararası etkinlikte Türk voleybol takımları derece yaptı. Türk Kadın Kar Voleybolu Takımı, Rus rakibini yenerek şampiyon olurken; Türk Erkek Kar Voleybolu Takımı ikinciliği elde etti.

Aynı gün Erciyes’in 3 bin 400 metre yükseklikteki pisti ile dikkat çeken Hisarcık Kapı Bölgesi’nde Türkiye Kayak Federasyonu tarafından ulusal çapta bir yarış düzenlendi. Alp Disiplini B Grubu Slalom Eleme Yarışları’na ülke genelinden yaklaşık 200’ün üzerinde sporcu katıldı.

Erciyes’in her kapısının ayrı bir kayak merkezi gibi farklı kesimlere hitap ederek, farklı etkinliklere ev sahipliği yapabildiğini vurgulayan Kayseri Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Murat Cahid Cıngı, “Donanımlı insan kaynağımız ve organizasyonel kapasitemiz ile dört farklı giriş noktasında aynı anda her türlü sportif organizasyona ev sahipliği yapabilecek kabiliyete ve kapasiteye sahibiz. Türkiye’nin ilk ve tek dağ yönetim şirketi olarak bu faaliyetleri başarılı bir şekilde hayata geçiriyoruz. Ne mutlu ki tüm bu organizasyonlar, spor otoriterleri tarafından teveccüh ile karşılanıyor. Erciyes A.Ş. olarak, sezon boyunca bu gibi önemli organizasyonlara ev sahipliği yapmaya ve Erciyes’i bir dünya markası haline getirmeye kararlıyız.” diye konuştu.

Erciyes, Mart ayı başında çok önemli bir uluslararası spor organizasyonu olan Ford Snowboard Dünya Kupası’na da ev sahipliği yapacak.

