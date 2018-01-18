Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Erciyes’in her kapısı ayrı bir kayak merkezi

Kış turizmi ve kar sporlarının Türkiye’deki en önemli adresi olan Erciyes Kayak Merkezi, biri “Avrupa Kar Voleybolu Kupası” olmak üzere 3 önemli etkinliğe aynı anda ev sahipliği yaptı. Geçtiğimiz hafta sonu Erciyes Develi Kapı’da, Türkiye’de 2’inci kez gerçekleşen Avrupa Kar Voleybolu Kupası’nda, Türk Kadın Voleybol Takımı şampiyon oldu.

Erciyes’in her kapısı ayrı bir kayak merkezi
Geçtiğimiz hafta sonu, yapılan güçlü yatırımlarla Türkiye’nin en gelişmiş kar sporları ve kış turizmi üssü haline gelen Erciyes’in her kapısında ayrı bir spor etkinliği düzenlendi. 4 ayrı kapısı bulunan Erciyes’in Develi Kapı Bölgesi’nde Avrupa Kar Voleybolu Kupası düzenlenirken; Hisarcık Kapı Bölgesi’nde Türkiye Kayak Federasyonu tarafından düzenlenen Alp Disiplini B Grubu Slalom Eleme Yarışları, Hacılar Kapı Bölgesi’nde Türkiye Dağcılık Federasyonu tarafından Dağ Kayağı Türkiye Şampiyonası düzenlendi. Aynı anda 3 ayrı önemli organizasyona başarıyla ev sahipliği yapan Erciyes, dünya standartlarındaki tesisleri ve pistleri ile global bir marka olma yolunda ilerlediğini kanıtlamış oldu.
Türk Kadın Kar Voleybolu şampiyon oldu
Erciyes’te bu yıl 2’inci kez düzenlenen Avrupa Kar Voleybolu Kupası, Develi Kapı Bölgesi’nde oynandı. 11 ülkeden 76 sporcunun katıldığı uluslararası etkinlikte Türk voleybol takımları derece yaptı. Türk Kadın Kar Voleybolu Takımı, Rus rakibini yenerek şampiyon olurken; Türk Erkek Kar Voleybolu Takımı ikinciliği elde etti.
Aynı gün Erciyes’in 3 bin 400 metre yükseklikteki pisti ile dikkat çeken Hisarcık Kapı Bölgesi’nde Türkiye Kayak Federasyonu tarafından ulusal çapta bir yarış düzenlendi. Alp Disiplini B Grubu Slalom Eleme Yarışları’na ülke genelinden yaklaşık 200’ün üzerinde sporcu katıldı.
Erciyes’in her kapısının ayrı bir kayak merkezi gibi farklı kesimlere hitap ederek, farklı etkinliklere ev sahipliği yapabildiğini vurgulayan Kayseri Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Murat Cahid Cıngı, Donanımlı insan kaynağımız ve organizasyonel kapasitemiz ile dört farklı giriş noktasında aynı anda her türlü sportif organizasyona ev sahipliği yapabilecek kabiliyete ve kapasiteye sahibiz. Türkiye’nin ilk ve tek dağ yönetim şirketi olarak bu faaliyetleri başarılı bir şekilde hayata geçiriyoruz. Ne mutlu ki tüm bu organizasyonlar, spor otoriterleri tarafından teveccüh ile karşılanıyor. Erciyes A.Ş. olarak, sezon boyunca bu gibi önemli organizasyonlara ev sahipliği yapmaya ve Erciyes’i bir dünya markası haline getirmeye kararlıyız.” diye konuştu.
Erciyes, Mart ayı başında çok önemli bir uluslararası spor organizasyonu olan Ford Snowboard Dünya Kupası’na da ev sahipliği yapacak.
Kurum Haberi
 
 
İlgili Galeriler
Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü
Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan
Türbe yollarında geçen ömür Türbe yollarında geçen ömür
Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.