Erciyesspor çalışıyor

Teknik direktör Osman Özköylü yönetiminde hazırlıklarını sürdüren Kayseri Erciyesspor antrenmanda düz koşu, ısınma hareketleri ve kondisyon çalışması yaptı. Yaklaşık bir buçuk saat süren antrenmanda açıklama yapan Kayseri Erciyesspor Teknik Direktörü Osman Özköylü, "Son maçta aldığımız mağlubiyet bizi çok üzdü. Çünkü hiç beklemediğimiz, maçın gidişatına göre kazanmamız gereken bir maçı son 5 dakikadaki gollerle kaybettik. Tabi bu bizim adımıza sıkıntılı oldu. 3 puanı bir anda kaybetmenin şokunu ve üzüntüsünü yaşıyoruz ama bu şekilde de yaşayamayız. Artık bu maç geçti. Demek ki hiçbir maç 90 dakika düdüğü çalmadan bitmiyor. Bunu daha iyi öğrenmiş olduk. Tabi ki son dakikalardaki konsantrasyon eksikliği, yapmış olduğumuz oyuncu değişikliklerinin takıma katkı yerine biraz o anlamda bizi eksik bırakması bizi bu konuda sahada zor durumda bıraktı. Çok şanssız bir şekilde bireysel hatalardan yediğimiz goller bizim mağlup olmamıza neden oldu" dedi.



"HER MAÇI KAZANMAYA ADAY BİR TAKIMIZ"



Kayseri Erciyesspor Teknik Direktörü Osman Özköylü, artık Çaykur Rizespor maçını düşündüklerini belirterek, "3 gün sonra Rizespor ile çok önemli bir maça çıkacağız. Biz çok iyi futbol oynayan bir takımız. Her maçı kazanmaya aday bir takımız ama maalesef kendi bireysel olarak yaptığımız hatalar bizi puansal olarak geride bırakmış durumda. Yoksa biz bu ligde herkesi yenebilecek kadar güçlü bir takımız. Ama böyle hatalar yaparsan da yenilebilirsin. Biz yine Rize maçında mücadelesini en iyi yapan, sahaya futbol anlamında güzel bir şeyler koyabilen bir takım olarak yer alacağız. Tabi ki her maç olduğu gibi o maçı da kazanmak için sahaya çıkacağız. İyi olduğumuzu sahada göstermek durumundayız. Ben oyuncularıma inanıyor ve güveniyorum. İnşallah Cumartesi günü sahada iyi mücadele eden her şeyini ortaya koyan bir Kayseri Erciyesspor takımı olacak" şeklinde konuştu.