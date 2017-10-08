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Erciyesspor darmadağın! 5-0

TFF 3. Lig temsilcimiz Kayseri Erciyesspor, 7. haftada deplasmanda Tire 1922 Spor’a 5-0 mağlup oldu.

Erciyesspor darmadağın! 5-0

Geçtiğimiz yıl 2. Lig’e oldukça sıkıntılı başlayarak 3. Lig’e gerileyen Kayseri Erciyesspor’da aynı kabus bu yıl da yaşanıyor. Deplasmanlara bin bir güçlükle giden mavi-siyahlılar var olma savaşını sürdürürken 7. Hafta mücadelesinde deplasmanda Tire 1922 Spor ile karşılaştı.
İzmir ekibi karşısında hezimete uğrayan temsilcimiz maçtan 5-0’lık mağlubiyetle ayrılarak -2 puanla ligin dibine iyice demir attı.
Haber: Ramazan KARAKUŞ
 

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LiğSıraMağlupKayseri Erciyesspor
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