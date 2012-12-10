Erciyesspor fırtına gibi

PTT 1. Lig'in 15. haftasında yağış nedeniyle ertelenen maçta Karşıyaka, Alsancak Stadyumu'nda Kayseri Erciyesspor'u konuk etti. Büyük mücadeleye sahne olan maç 4-2 Kayseri Erciyesspor'un üstünlüğüyle sona erdi. Bu sonuça K.Erciyesspor ligdeki liderliğini sürdürdü.

Karşıyaka'nın gollerini 1. dakikada Wilfred Dalmat ve 17. dakikada Emmanuel Banahene atarken, Kayseri Erciyesspor'un gollerini 14. ve 90. dakikalarda Serdar Eyilik ile 37. ve 82. dakikalarda Emrah Bozkurt attı.

Bu maçta Dalmat'nın 11. saniyede attığı gol, PTT 1. Lig'de bilinen en erken gol atarak tarihe geçti. Türk futbol tarihinde, Süper Lig'de bilinen en erken golü, 2008-09 sezonunda, Denizlispor forması giyan Trinidad-Tobagolu Darryl Roberts, 13. haftada Eskişehir deplasmanında, 12. saniyede ağları havalandırarak kaydetmişti.

Çok hızlı başlayan mücadelede Karşıyak henüz ilk dakikada Dalmat ile golü buldu ve 1-0 öne geçmeyi başardı. Kayseri Erciyesspor'un bu gole cevabı ise 14. dakikada Serdar Eyilik ile geldi ve durumu 1-1 oldu. Bu golden çok geçmeden, 17. dakikada Banahene 17. dakikada attığı golle Karşıyaka'yı yeniden öne geçirdi. İlk yarıda son bölüme gelirken K.Erciyesspor'dan Emrah Bozkurt attığı golle takımına yeniden beraberliği getirdi. İlk yarıda başka gol olmadı ve ilk yarı 2-2 sona erdi.

Maçın ikinci yarısında ise uzun gol sesi çıkmadı fakat 82. dakikada Emrah Bozkurt kendisinin ikinci, takımının üçüncü golünü atarak skoru 3-2 yaptı. Maçta başka gol olmadı ve Kayseri Erciyesspor maçı 4-2 kazandı.

Bu sonucun ardından Karşıyaka 24 puanda kalırken, Kayseri Erciyesspor puanını 30 yaptı.

Gelecek hafta Karşıyaka, Adanaspor deplasmanına giderken, Kayseri Erciyesspor sahasında Manisaspor ile karşılaşacak.