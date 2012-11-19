Erciyesspor Gohou'ile liderliği aldı!

PTT 1. Lig'de 12. haftanın son maçında Torku Konyaspor ile Kayseri Erciyesspor karşı karşıya geldi. Konya Atatürk Stadı'nda oynanan maçta gülen taraf 1-0'lık skorla konuk ekip Kayseri Erciyesspor oldu.

Kayseri Erciyesspor'a galibiyeti getiren golü 14 ve 90. dakikada Gerard Gohou kaydetti.

Bu galibiyetin ardından puanını 24'e yükselten Kayseri Erciyesspor haftayı liderlik koltuğunda kapattı. Torku Konyaspor ise galibiyet hasretini 4 maça çıkmasına engel olamadı ve 14 puanda kaladı.

PTT 1. Lig'de gelecek hafta maçında Torku Konyaspor, Adanaspor'a, Kayseri Erciyesspor ise Kartalspor'a konuk olacak.

