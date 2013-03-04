Erciyesspor İzmir'de tekledi!

PTT 1. Lig'de 24. haftanın kapanış maçında kümede kalma mücadelesi veren Göztepe ile lider Kayseri Erciyesspor karşı karşıya geldi. İzmir Atatürk Stadı'nda oynanan maçta gülen çıkmadı karşılaşma 0-0'lık skorla sona erdi.
Ligde 5 haftadır kazanamayan Göztepe, Kayseri Erciyespor karşısında bu hasretine son vermek için mücadele etsede hedefini gerçekleştiremedi. Düşme hattında olan Göztepe, kötü serinin 6 maça çıkmasına engel olamadı.
Takipçileri 1461 Trabzon, Çaykur Rizespor ve Manisaspor'un kazandığı haftada mutlak galibiyet hedefleyen Kayseri Erciyesspor da İzmir'de Göztepe'ye takılarak puan farkının kapanmasını engelleyemedi.
Bu beraberliğin ardından Kayseri Erciyesspor 45, Göztepe ise 23 puanda kaldı. PTT 1. Lig'de gelecek hafta Göztepe, Adanaspor'a konuk olacak. Kayseri Erciyesspor, Samsunspor'u ağırlayacak.