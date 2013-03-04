Erciyesspor İzmir'de tekledi!

PTT 1. Lig'de haftanın kapanış maçında kümede kalma mücadelesi veren Göztepe ile lider Kayseri Erciyesspor'un mücadelesinde gülen olmadı. ilk devre bir çok gol posizyonundan faydalanamayan mavi siyahlılar galibiyeti kaçıran taraf oldu

04 Mart 2013 Pazartesi 22:15