Erciyesspor koltuğu kaptı!

PTT 1. Ligin kapanış maçında Erciyesspor, konuk ettiği Denizlispor’u 2-0 yenerek liderliğe yükseldi.

Kadir Has Stadı’nda yoğun yağış altında oynanan mücadelede Erciyesspor, Gerard Gohou’nun 39. dakikada attığı gol ile ilk devreyi 1-0 önde kapattı.

Oldukça kaygan bir zeminde oynanan mücadelede Erciyesspor, maçın başından beri üstün oynayan taraf oldu. Mavi siyahlıların golcü oyuncusu Emrah Bozkurt 89. dakikada takımını 2-0 öne geçirdi ve mücadele bu sonuçla sona erdi.

Erciyesspor böylece puanını 21’e çıkararak Rizespor ve Karşıyaka ile puanları eşitleyerek averajla liderliğe yükselen taraf oldu. (CENGİZ TAŞTAN)

