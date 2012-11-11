Erciyesspor koltuğu kaptı!

PTT 1. Ligin kapanış maçında Erciyesspor, konuk ettiği Denizlispor’u 2-0 yenerek liderliğe yükseldi.
Kadir Has Stadı’nda yoğun yağış altında oynanan mücadelede Erciyesspor, Gerard Gohou’nun 39. dakikada attığı gol ile ilk devreyi 1-0 önde kapattı.
Oldukça kaygan bir zeminde oynanan mücadelede Erciyesspor, maçın başından beri üstün oynayan taraf oldu. Mavi siyahlıların golcü oyuncusu Emrah Bozkurt 89. dakikada takımını 2-0 öne geçirdi ve mücadele bu sonuçla sona erdi.
Erciyesspor böylece puanını 21’e çıkararak Rizespor ve Karşıyaka ile puanları eşitleyerek averajla liderliğe yükselen taraf oldu. (CENGİZ TAŞTAN)
Kadir Has Stadı’nda yoğun yağış altında oynanan mücadelede Erciyesspor, Gerard Gohou’nun 39. dakikada attığı gol ile ilk devreyi 1-0 önde kapattı.
Oldukça kaygan bir zeminde oynanan mücadelede Erciyesspor, maçın başından beri üstün oynayan taraf oldu. Mavi siyahlıların golcü oyuncusu Emrah Bozkurt 89. dakikada takımını 2-0 öne geçirdi ve mücadele bu sonuçla sona erdi.
Erciyesspor böylece puanını 21’e çıkararak Rizespor ve Karşıyaka ile puanları eşitleyerek averajla liderliğe yükselen taraf oldu. (CENGİZ TAŞTAN)