Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Erciyesspor koltuğu kaptı!

Erciyesspor, konuk ettiği Denizlispor’u 2-0 yenerek liderliğe yükseldi.

Erciyesspor koltuğu kaptı!
PTT 1. Ligin kapanış maçında Erciyesspor, konuk ettiği Denizlispor’u 2-0 yenerek liderliğe yükseldi.
Kadir Has Stadı’nda yoğun yağış altında oynanan mücadelede Erciyesspor,  Gerard Gohou’nun 39. dakikada attığı gol ile ilk devreyi 1-0 önde kapattı.
Oldukça kaygan bir zeminde oynanan mücadelede Erciyesspor, maçın başından beri üstün oynayan taraf oldu. Mavi siyahlıların golcü oyuncusu Emrah Bozkurt 89. dakikada takımını 2-0 öne geçirdi ve mücadele bu sonuçla sona erdi.
Erciyesspor böylece puanını 21’e çıkararak Rizespor ve Karşıyaka ile puanları eşitleyerek averajla liderliğe yükselen taraf oldu.  (CENGİZ TAŞTAN)   
İlgili Galeriler
Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü
Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan
Türbe yollarında geçen ömür Türbe yollarında geçen ömür
Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.