Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Erciyesspor savcılığa başvurdu

Kayseri Erciyesspor yönetimi, daha önceki yönetimin kendilerine kulübün karar defterini vermediğini iddia ederek Cumhuriyet Başsavcılığı’na dilekçe gönderdi.

Erciyesspor savcılığa başvurdu
Kayseri Erciyesspor’da sular bir türlü durulmuyor. Ekonomik sıkıntılarla boğuşan ve tarihi başarılarla dolu mavi-siyahlı kulüp adım adım amatör kümeye doğru gidiyor. Kaderine terk edilen kulüpte mevcut yönetim elindeki imkanları seferber etmeye çalışırken, bazı sıkıntılar da gün yüzüne çıkmaya devam ediyor.
Geçmiş dönemde Ziya Eren başkanlığındaki yönetimin karar defterini mevcut yönetime vermediği için alacak verecek ödemelerinin bilinmediği iddia ediliyor.
As Başkan Yaşar Çalışır, hazırladığı dilekçe ile konuyu Cumhuriyet Başsavcılığı’na taşıdı. Çalışır’ın dilekçesinde şu ifadeler yer alıyor:
“Kayyuma devrolmuş olan Erciyesspor Kulübünü 2. Olağan genel kurulunda 25 Şubat 2017 tarihinde devraldık. Geçmişte yöneticilik yapan şahıslardan Ziya Eren ve daha önceki yöneticilerden kulübün karar defterini alamadığımızdan dolayı ödemeler gecikmiş ve kulübe icra gelmektedir. Karar defteri olmadığından kulübün borçlarını ve alacaklarını tam olarak bilemiyoruz. Dolayısıyla ödemelerimizi yapamıyoruz. Defalarca istememize rağmen karar defterini alamadık. Bu mağduriyetimizin giderilmesi hususunda savcılığın gerekli işlemleri yapmasını arz ederim.”
Haber: M. Furkan ŞAHİN   
 
 
İlgili Galeriler
Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü
Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan
Türbe yollarında geçen ömür Türbe yollarında geçen ömür
Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.