Erciyesspor savcılığa başvurdu

Kayseri Erciyesspor’da sular bir türlü durulmuyor. Ekonomik sıkıntılarla boğuşan ve tarihi başarılarla dolu mavi-siyahlı kulüp adım adım amatör kümeye doğru gidiyor. Kaderine terk edilen kulüpte mevcut yönetim elindeki imkanları seferber etmeye çalışırken, bazı sıkıntılar da gün yüzüne çıkmaya devam ediyor.

Geçmiş dönemde Ziya Eren başkanlığındaki yönetimin karar defterini mevcut yönetime vermediği için alacak verecek ödemelerinin bilinmediği iddia ediliyor.

As Başkan Yaşar Çalışır, hazırladığı dilekçe ile konuyu Cumhuriyet Başsavcılığı’na taşıdı. Çalışır’ın dilekçesinde şu ifadeler yer alıyor:

“Kayyuma devrolmuş olan Erciyesspor Kulübünü 2. Olağan genel kurulunda 25 Şubat 2017 tarihinde devraldık. Geçmişte yöneticilik yapan şahıslardan Ziya Eren ve daha önceki yöneticilerden kulübün karar defterini alamadığımızdan dolayı ödemeler gecikmiş ve kulübe icra gelmektedir. Karar defteri olmadığından kulübün borçlarını ve alacaklarını tam olarak bilemiyoruz. Dolayısıyla ödemelerimizi yapamıyoruz. Defalarca istememize rağmen karar defterini alamadık. Bu mağduriyetimizin giderilmesi hususunda savcılığın gerekli işlemleri yapmasını arz ederim.”

Haber: M. Furkan ŞAHİN



