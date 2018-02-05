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Erciyesspor tarihi yenilgi aldı

TFF 3. Lig 2. Grup'ta zor günler geçiren ve henüz puanı olmayan Kayseri Erciyesspor, orta sıralarda yer alan Van Büyükşehir Belediyespor'a 10-2 gibi tarihi bir skorla mağlup oldu.TFF 3. Lig 2. Grup'ta zor günler geçiren ve henüz puanı olmayan Kayseri Erciyesspor, orta sıralarda yer alan Van Büyükşehir Belediyespor'a 10-2 gibi tarihi bir skorla mağlup oldu.

Erciyesspor tarihi yenilgi aldı
TFF 3. Lig 2. Grup'ta 20. hafta maçında Kayseri Erciyespor ile Van Büyükşehir Belediyespor karşı karşıya geldi. Kayseri Atatürk Spor Kompleksi'nde oynanan maçta kazanan 10-2'lik skorla konuk ekip Van Büyükşehir Belediyespor oldu.
Van Büyükşehir Belediyespor'a galibiyeti getiren golleri 18. dakikada Gökhan Ünal, 19, 74 ve 85. dakikada Baran Basut, 22 ve 34. dakikada Tayfun Aydoğan, 32. dakikada Serdar Cansu, 41. dakikada Emrah Tacir, 61. dakikada Haydar Deniz, 64. dakikada Muhammed Serdar Yazıcı kaydetti.
Ev sahibi Kayseri Erciyesspor'un golleri 66. dakikada Selim Başev ve 75. dakikada Furkan Ulus kaydetti. Bu sonucun ardından henüz puanla tanışamayan Kayseri Erciyespor yine haftayı son sırada kapattı. Orta sıralarda yer alan Van Büyükşehir Belediyespor ise 29 puana ulaştı.
TFF 3. Lig 2. Grup'ta gelecek hafta Kayseri Erciyesspor, lider Darıca Gençlerbirliği'ne konuk olacak. Van Büyükşehir Belediyespor, Yeşil Bursa'yı ağırlayacak.
(kralspor)
 
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