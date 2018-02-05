Erciyesspor tarihi yenilgi aldı

TFF 3. Lig 2. Grup'ta zor günler geçiren ve henüz puanı olmayan Kayseri Erciyesspor, orta sıralarda yer alan Van Büyükşehir Belediyespor'a 10-2 gibi tarihi bir skorla mağlup oldu.TFF 3. Lig 2. Grup'ta zor günler geçiren ve henüz puanı olmayan Kayseri Erciyesspor, orta sıralarda yer alan Van Büyükşehir Belediyespor'a 10-2 gibi tarihi bir skorla mağlup oldu.

05 Şubat 2018 Pazartesi 11:42