Erciyesspor tur arıyor

Türkiye 3. Futbol Ligi’nde mücadele eden ve lige geçen hafta evinde aldığı 1-0’lık Pazarspor mağlubiyetiyle başlayan Kayseri Erciyespor’da kupa serüveni başlıyor.







Mavi-siyahlı temsilcimiz Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 5.grupta mücadele eden rakibini saf dışı bırakarak adını bir üst tura yazdırmak istiyor.









Karşılaşma 30 ağustos Çarşamba günü saat 15.30’da Atatürk Spor Kompleksi Yan Açık Sahada oynanacak.

Tek maçlı eleminasyon sistemine göre oynanacak mücadeleden galip ayrılan taraf bir üst tura yükselecek.

Haber: Ramazan KARAKUŞ