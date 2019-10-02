Erciyesspor'un tesisleri hayata dönüyor Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği (TÜFAD) Kayseri Şubesi, Türkiye'nin en büyük eğitim tesisi için kolları sıvadı. Kayseri sporuna Erciyesspor Tesisleri olarak uzun süre hizmet veren Hürriyet-Yeniköy'de ki tesisleri devralan dernek, burayı Türkiye'nin en büyük antrenör ve sporcu eğitim merkezi olarak düzenlemeye başladı.

02 Ekim 2019 Çarşamba 11:29