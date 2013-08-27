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Erciyesspora Kartal Pençesi

Spor Toto Süper Lig’de 2. haftanın kapanış maçında Kayseri Erciyesspor kendi evinde Beşiktaş’ı ağırladı.

Erciyesspora Kartal Pençesi
 Erciyesspor, iki kez öne geçtiği maçta Kadir Has Stadında Fernandes, Gökhan Töre, Escude ve Almeida’nın kaydettiği gollerle 4-2 mağlup oldu. Takımımızın ilk gölünü Vleminckx penaltıdan atarken, ikinci gol Yasin’den geldi. Kendi sahasından puansız ayrılan Kayseri Erciyesspor, 1 puanda kalarak ligin 17. Sırasında yer aldı.

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KayseriErciyessporBeşiktaşMaç
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