Erciyesspor, iki kez öne geçtiği maçta Kadir Has Stadında Fernandes, Gökhan Töre, Escude ve Almeida’nın kaydettiği gollerle 4-2 mağlup oldu. Takımımızın ilk gölünü Vleminckx penaltıdan atarken, ikinci gol Yasin’den geldi. Kendi sahasından puansız ayrılan Kayseri Erciyesspor, 1 puanda kalarak ligin 17. Sırasında yer aldı.
Erciyesspora Kartal Pençesi
Spor Toto Süper Lig’de 2. haftanın kapanış maçında Kayseri Erciyesspor kendi evinde Beşiktaş’ı ağırladı.
27 Ağustos 2013 Salı 00:02
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Anahtar Kelimeler:KayseriErciyessporBeşiktaşMaç
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