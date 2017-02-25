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Erciyesspor’da kritik gün

Spor Toto 2. Lig temsilcimiz Kayseri Erciyesspor’da geçtiğimiz hafta gerekli çoğunluk sağlanamadığı için ertelenen Olağanüstü Genel Kurul bugün gerçekleştirilecek. Genel kurulda iş adamı Saffet Külahçı’nın aday olacağı tahmin ediliyor.

Erciyesspor’da kritik gün
Bu sezon yaşadığı maddi olumsuzluklardan dolayı kaderine terk edilen, birçok kez genel kurul yapan, birkaç kere kayyuma atanan Kayseri Erciyesspor bugün bir kez daha gene kurul yapacak.
Geçen hafta gerekli çoğunluğun sağlanamamasından dolayı bugüne ertelenen Olağanüstü genel kurul kulüp tesislerinde saat 11.00’da çoğunluğa bakılmaksızın gerçekleştirilecek.
Külahçı aday
İş adamı Saffet Külahçı Erciyesspor’da bugün gerçekleştirilecek olan Olağanüstü genel kurulunda önceki gün yaptığı toplantıda aday olacağını açıklamıştı. Külahçı, seksen beş yıllık kulübün kapanmasına gönüllerinin razı olmadığı için aday olduklarını belirtmiş ve “Genel kurulda Erciyesspor'a talibim. Erciyesspor kapanmayacak. Önümüzdeki yıl 3. Lig’de iddialı bir kadro kurarak Erciyesspor'u yeniden ayağa kaldıracağız” demişti.
“Adayım” dedi genel kurula gelmedi
Daha önce de Kayserispor ile ismi anılan, sarı-kırmızılıların kongresine birkaç gün kala aday olacağını açıklayan ancak genel kurula dahi gelmeyen Saffet Külahçı’nın bu kez nasıl bir yol izleyeceği merak ediliyor.  
Haber: Ramazan KARAKUŞ 
 
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