Erciyesspor’un yeni başkanı Saffet Külahçı oldu

Erciyesspor Kulüp Tesisleri’nde yapılan olağanüstü kongrenin Divan Başkanlığı’nı CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık yaptı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından gündem maddeleri okunarak oylandı. Yapılan kongrede Saffet Külahçı’nın listesi oylanarak kabul edilmesiyle Kayseri Erciyesspor’un başkanı Külahçı oldu. Dilek ve temenniler bölümünde konuşan Başkan Külahçı; Kayseri Erciyesspor’un geçmişte çok başarılı bir takım olduğunu vurgulayarak, bundan sonra çalışmaların daha iyi olacağının altını çizdi. Külahçı, “Bizim buradaki gayemiz Erciyesspor’un, Kayseri’nin çocuklarını, altyapısını güçlendirme ve yukarıya iyi futbolcular yetiştirmektir. Bu da Kayserili hocalarla Kayseri’nin çocuklarını yetiştirerek oluyor. Kayserispor, Kayseri Erciyesspor hiç fark etmez kardeş takımdır. İki takımın da birbirine desteğiyle Erciyesspor daha iyi gelişecektir. Biz bugüne kadar olan altyapıyı akdemi olarak devam ettireceğiz. Erciyesspor akademi olduğu zaman çalışmalar daha iyi olacak, daha iyi hocalar olacak, daha iyi şekilde çalıştırılacaktır. Biz Erciyesspor’u 3 yıllığına süper takım yapmak istiyoruz. Biz önümüzdeki sezon 3. Lig’de şampiyonluğa oynayan bir takım yaratacağız. Burada Erciyesspor’un yaşamış olduğu sıkıntıları hepimiz biliyoruz. Bundan sonra basına, Kayserili iş adamlarına, Erciyesspor taraftarlarına büyük görev düşüyor. Biz burada kimseden maddiyat da beklemiyoruz. Biz sadece manevi destek istiyoruz.Erciyesspor’un güçlü bir takım olduğunu, Erciyesspor’un bir geçmişinin olduğunu, Erciyesspor’un bir marka olduğunu hepinize belirtmek istedim. Ben bu takımda yıllarca görev yaptım. Erciyesspor bildiğiniz gibi geçmişte çok başarılı bir takımdır. Bu takım Avrupalara gitmiş, Athletico Madrid gibi bir takımla eşleşmiş ve kupa maçı oynamış bir takımdır. Bu takımın kapanmasına bizim gönlümüz razı olmadı. Eğer ki biz bugün yönetime sahip çıkmasaydık, Erciyesspor diye bir şey yoktu. Kayseri halkının da bize yardım ve destek etmesini istiyoruz” ifadelerini kullandı.Kongreye katılan CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık ise göreve gelen yönetim kuruluna başarılar dileyerek, “Erciyes’in şampiyonluk yaşamasını bekliyoruz. Tabi ki Kayseri Erciyesspor daha önce büyük başarılara imza atmış bir takım. Türk sporunu Avrupa’da temsil etmiş bir takım. Yeni seçilmiş olan yönetim kurulunun da aynı başarıyı göstereceğinden hiçbir şüphemiz yoktur” dedi.