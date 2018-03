Erciyes’te 30 takım yarışacak

17 Şubat Cumartesi günü Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Erciyes A.Ş.’nin katkılarıyla Erciyes Kayak Merkezi’nde gerçekleşecek Red Bull Kar Havuzu’nda yarışmacılar yine rampadan kayıp buz gibi suyla dolu havuza atlayarak soğuğa meydan okuyacaklar. Takımların yaratıcı kostümleri ve şovlarıyla jüriyi etkileyip puan toplamaya çalışacağı etkinliğe gelen onlarca başvuru arasından 30 takım Kar Havuzu’na katılma şansını elde etti. Etkinlikte jürinin dikkatini çeken takımlar da ödüllendirilecek.

Erciyes Kayak Merkezi’nde düzenlenecek Red Bull Kar Havuzu’nda yarışacak 30 takım şöyle: "Frozen Kings, Efsane Barış Manço, Ordan Burdan, Atlantistik, Buz Korsanlar, Vikings Warrior, By Alaaddin, Neandarteller, Flying Bulls, MandariN, Doctor Strange, Transformers Megatron, Yanıyorsun Fuat Abi, Titanic By Ship Happens, Predators, Police Transformes, Alaaddin, Balıklar, Ceronimo, Kimono Forever, Malefiz, Doktor Civanım, Badi Ekrem, Gorgon, Game of Erciyes, KA-FA 1500, Pac Man Board, SPX Team, Kanguru Rocky, Plan B."

İHA