ERCiYES’TE SOĞUKLA iMTiHAN

Erciyes Kış Sporları ve Turizm Merkezi Tekir Kapı Pisti'nde bir içecek firmasınca gerçekleştirilen etkinlikte 46 yarışmacı, ilginç kıyafetleriyle soğuğa aldırış etmeden içerisinde buz kalıplarının olduğu havuza atladı.Türkiye'nin farklı illerinden gelerek çizgi film ve bilim kurgu filmi kahramanlarının kostümleriyle yarışmaya katılanlar, 50 metrelik pistten kayarak rampadan kendilerini buzlu havuza bıraktı.Yarışmacılar, suya atladıktan sonra zor anlar yaşadı. Görevliler, havuzdan çıkmakta güçlük çekenlere ip atarak yardım etti.Müge Boz, Yunus Günçe, Merve Oflaz, Ferman Akgül, Irmak Kazuk, Toprak Razgatlıoğlu ve geçen yıl en iyi kostüm ödülünü kazanan takımda yer alan Gökhan Karaköse'den oluşan jüri, atlayış ve havada kalma sürelerine göre yarışmacılara puan verdi.Yarışmada dereceye girenlere çeşitli ödüller verilecek.