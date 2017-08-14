ERCiYES’TE ULUSLARASI BiSiKLET TURNUVASI DÜZENLENDi

Erciyes Dağı'nda düzenlenen Uluslararası Erciyes Dağ Bisikleti Kupası, Downhill Türkiye Şampiyonası ve UCI Downhill-C3 kategorilerinde gerçekleştirilen yarışlarla tamamlandı. ,
Türkiye'nin ilk dağ bisikleti parkının oluşturulduğu Erciyes'te gerçekleştirilen organizasyona yurt içinden ve yurt dışından yaklaşık 300 sporcu katıldı.
Kupanın son gününde bin 620 metrelik zorlu parkurda 50 sporcu zamana karşı yarıştı.
Sıralama turlarının ardından sporcular Downhill Türkiye Şampiyonası ve UCI Downhill-C3 kategorilerinde dereceye girebilmek için ter döktü.
Downhill Türkiye Şampiyonası'nda elit erkekler kategorisinde Emirhan Eroğlu birinci, Erol Uludağ ikinci, Ramazan Emre İçöz üçüncü oldu.
Elit kadınlarda ise birinciliği Eda Konuk, ikinciliği Merve Pelin Bayram, üçüncülüğü Asuman Burcu Balcı elde etti.
UCI Downhill-C3 elit erkekler kategorisinde de İranlı sporcu Hossein Zanjanian birinci, Erol Uludağ ikinci, Ramazan Emre İçöz üçüncü sırayı aldı.
Şampiyona sonunda dereceye giren sporculara düzenlenen törende madalya ve kupaları verildi.