Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Erkan Demirel: "Çok doğru bir karar oldu”

Yahyalıspor Teknik Direktörü Erkan Demirel, TFF'nin Bölgesel Amatör Lig maçlarının iptal etmesinin doğru bir karar olduğunu söyledi.

Erkan Demirel: "Çok doğru bir karar oldu”

Türkiye Futbol Federasyonu'nun kararı doğrultusunda BAL maçlarının oynanmayacak olmasından ötürü Yahyalıspor, Bölgesel Amatör Lig 5.Gruptaki mücadelesini 21 puanla tamamladı.
Ligi 11.sırada tamamlayan Yahyalıspor'da Teknik Direktör Erkan Demirel, alınan kararı yorumladı. Erkan Demirel, "Türkiye Futbol Federasyonu, geç alınmış fakat doğru bir karar aldı. Sağlık tedbirlerinin alınmasının alt ligler için çok zor. Amatör takımlar için ise imkânsız olduğu kanaatindeyim. Hâl böyle olunca oynanması şu ortamda büyük risk taşıyordu ve federasyonun bu riski göze almaması gerekirdi. Öyle de yaptılar. Farklı bir karar verilseydi, önümüzdeki sezon da büyük risk altında olabilirdi" dedi.
Erkan Demirel, "Şimdi tüm kriterlere saygı duyup artık önümüzdeki sezonun planlaması çalışmaları yapılmalıdır. İnşallah yeni sezonda bu tür sıkıntılar yaşanmaz ve çok sevdiğimiz futbolu doya doya oynarız ve izleriz" şeklinde konuştu.

İHA

İlgili Galeriler
MEDİAM ve KGC’den eğitim semineri MEDİAM ve KGC’den eğitim semineri
Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2 Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2
Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı
İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü
Anahtar Kelimeler:
KayseriKayseri GündemKayseri HaberHaberHaberlerSporYahyalıspor
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.