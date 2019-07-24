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Erol Bedir Avusturya’da

İstikbal Mobilya Kayserispor Kulüp Başkanı Erol Bedir, bazı yöneticiler ile birlikte Avusturya kampında takımın yanına gitti.

Erol Bedir Avusturya’da

Kayserispor yeni sezon hazırlıklarını Avusturya’da sürdürüyor. 16 Temmuz’da başlayan yurt dışı kampında sarı-kırmızılılar 2 hazırlık maçı oynadı. Başkan Erol Bedir ve yöneticiler, dün Avusturya’ya giderek kamp çalışmalarını yakından takip etti. Dün oynanan hazırlık maçını yakından takip eden Bedir ve ekibi maç sonrasında Teknik Direktör Hikmet Karaman’dan da bilgiler aldı.

Transfer görüşmeleri ile yakından ilgilenen Bedir, Karaman’ın raporu doğrultusunda 3-4 oyuncu transferini kısa zamanda bitirmek istiyor.
 

İHA

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