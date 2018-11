Erol Bedir: "Bizim, bizden başka dostumuz yok"

Kulübün resmi internet sitesinden açıklama yapan Başkan Erol Bedir, "Göreve geldiğimiz 2017 yılbaşından bugüne kadar, önceki dönemlerden devraldığımız ve şehirden ciddi destek sağlanmadığı takdirde döndürülmesi mümkün olmayan bir borç yüküyle 2 yıldır mücadele etmekteyiz. Zaman zaman destek sözleri verilse de, yapılacak yardımlar takvime bağlansa da ne yazık ki -sebebi ne olursa olsun- yaraya merhem olacak bir katkı sağlanamamıştır. Kulüp başkanı olarak hiç söz vermediğim ve herhangi bir taahhütte bulunmadığım halde, yönetici arkadaşlarımızla birlikte, tüm gücümüzü kullanarak maddi sıkıntıları yönetim ve kulüp kaynaklarıyla aşmaya çalıştık. Şehirden sağlanması beklenen ve taahhüt edilen destek ise maalesef onda bir seviyelerinde kaldı. Bu cılız destek ise kulübün personel maaşı, vergi, SGK ve güvenlik hizmetlerine bile yeterli olmadı. Kabul etmeliyiz ki, geçtiğimiz 2 yıl içinde hiçbir şehir yöneticisi veya yetkili “yardımcı olamam, başınızın çaresine bakın” demedi. Bu nedenledir ki, 2 yılda 3 kez seçimli genel kurul yapıp görevi bırakmak istedim, hatta genel kurula bile gerek olmadan şehir yöneticilerimizin ve kamuoyunun benimsediği bir heyete emaneti vekalet yoluyla hemen de teslim edebileceğimi belirttim. Ancak, yine bir takım ciddi taahhüt ve sözler ile göreve etmemiz konusunda ikna edildik. Bütün Kayseri ve büyük taraftarımızın da yakinen bildiği gibi bu gelişmeler şeffaf bir şekilde herkesin gözü önünde ve bilgisi dahilinde gerçekleşti. Benim göreve devam konusunda kararımdaki en büyük etkense, büyük taraftarımızın şahsıma olan büyük sevgisine ve her şart altında gösterdiği olağanüstü desteğe karşılık benimde onları yalnız bırakmama duygusu olmuştur. Bugün itibariyle de aynı duygularla göreve devam etmekte ve bu sıkıntılı süreci hep birlikte aşabileceğimiz inancıyla her türlü zorluğa göğüs germekteyiz. Önümüzdeki zaman diliminde, şehrimizde söz sahibi olabilecek yöneticilerimizin ve diğer yetkililerin Kayserisporumuz’a destek verecekleri konusundaki vaatleri de bizleri umutlandırmaktadır. Bu konu yönetimimizin, taraftarımızın ve bütün Kayseri’nin takibinde olacak bir husustur. Bu maddi sıkıntılara ilave olarak tamamen olmasa bile ciddi şekilde ekonomik problemlerle de bağlantısının olduğunu düşündüğümüz bir de son 7-8 haftadır devam eden sportif başarısızlık meydana gelmiştir. Çok iyi ve güçlü bir kadro kurup, ciddi hedeflerle lige başlayan takımımız, ilk 4 haftada üstün bir performans göstermiş, gerek bireysel oyuncu, gerekse takım açısından Türkiye’de konuşulur hale gelmiştir. Fakat, 5 maçtan sonra peş peşe gelen ve her geçen hafta da üzerine 2-3 oyuncunun eklenmesiyle 10-11 sayısına çıkan sakat ve cezalı futbolcularımız nedeniyle teknik ekibin eli-ayağı bağlanmış, rekabet ortadan kalkmış, oyuncular gerek kendi düşünceleri, gerekse teknik heyetin korumacılığı nedeniyle antrenman ve maçlarda daha az risk almışlar, mücadelelerinin kalitesi düşmüştür. Böyle olunca kötü sonuçlar gelmiş, moral-motivasyon dibe vurmuştur. Son 5 maçımızda 12-13 kişiyi zor bir araya getirebilmiş, son Alanya maçında ise A takımından ancak 11 oyuncu elimize kalmıştır. Yedek kulübesinde tamamı alt yapıdan gelen 5 oyuncumuz bulunurken, isimlerini bile birçok takım arkadaşı bilmiyordu. Yani çok eksiktik! Buna rağmen, yenilgiyi hele-hele 5-0’lık skoru kabul etmemiz asla mümkün olamazdı. Üstelik hem Galatasaray maçı öncesi, hem de Alanya maçı öncesi şahsi gayret ve katkılarımızla oyuncularımızın tamamına ciddi bir ödeme yapmış, en azından genel problemler sıralamasında ödeme sıkıntısını geri plana atmıştık. Kadromuz, darda olsa bize yakışanı yapmalı, bu neticeyi almamalıydık. Ama malum ve altından kalkması zor bir sonuç, biz yöneticileri de, teknik heyeti de, ciddi rahatsız etmiş ve acilen bir şeyler yapılması kanaati oluşmuştur. Bu düşünceden hareketle, hemen maç sonrasında teknik direktörümüz Ertuğrul Sağlam faturayı kendisine kesmiş ve havaalanında, hiçbir maddi beklenti içinde olmaksızın görevi bırakabileceğini tarafımıza iletmiş, ben de kendisine sıkıntısını anladığımı, kulüp başkanı olarak en çok benim ızdırap çektiğimi ifade etmiş ve bu geceyi; problemleri, çözümleri ve daha iyiye gidişin yollarını düşünmekle geçirip, pazar günü yapacağımız geniş katılımlı toplantı ve istişareler ile bir karar vermemizin uygun olacağını belirtmiştim" ifadelerini kullandı.

Başkan Bedir Açıklamasının ikinci bölümünde, dün gerçekleşen toplantı ile ilgili açıklama yaparak, "Pazar günü çok uzun süren toplantılarda şu sonuçlara ulaşılmıştır; Oyuncular ile yaptığımız detaylı görüşmelerde problemlerin kaynağında 1. sırayı üst üste gelen sakatlık ve cezalar almıştır. Futbolcular, kötü gidiş ve özellikle son maçtaki negatif performansları için öncelikli olarak kendilerini sorumlu tutmuşlar, çalışma şekilleri veya hocalarıyla iletişim konusunda bir sıkıntı iletmemişlerdir. Oyuncular maddi konularda zaman zaman sıkıntı yaşadıklarını, ancak yönetimin bu konudaki gayretlerini takdir ettiklerini ve ilerleyen dönemlerde bu sıkıntılar da aşılabileceğini söylemişlerdir. Varılan bu netice üzerine; hocamızla tekrar yaptığımız görüşmeler, oyuncularımızın düşünceleri, yönetimin çalışmaları sonucunda ise, şu tespitler yapılmıştır. Yönetim, teknik heyet ve oyuncu gurubunun ortak bir şekilde gördüğü, sıkıntıların ilk sırasını oluşturan sakat ve cezalıların sayısı önümüzdeki haftadan itibaren her hafta 2-3 futbolcunun geri dönmesiyle azalacak ve nihayet sezon başı ideal kadromuza kavuşmuş olacağız. Hoca değişikliği yapıldığı takdirde, yeni gelecek hocanın "Ben bu takımı kurmadım! Alternatifler sakat ve cezalı" gibi bahaneleri bizim birkaç hafta daha kaybetmemize neden olabilecek, yeni teknik direktörün, takımı tanıması zaman alacak, bu arada devreye kadar oynayacağımız ve 2-3 galibiyet almamız muhtemel 4 maçımızı da tehlikeye atmış olacaktık.

Bu iki ana nedene olarak, Ertuğrul Sağlam hocamızın gönlünde Kayseri'nin ayrı bir yeri olması, buradan başarısız ayrılmasının kendisine çok ağır geleceğini hissetmesi ve bu nedenle hırs yapması da dikkate alınarak; daha önce, sitemizden kısaca açıkladığımız gibi hocamızla yola devam kararı verilmiştir. Tabii bu kararı benimseyenler olabileceği gibi beğenmeyenler de olacaktır. Ancak tüm Kayserispor sevdalıları inanmalıdır ki, kötü sonuçlara en çok içi yanan başkanınız ve bir ağabeyiniz olarak, sizlerin, şehrimizin ve otostop yaparak Alanya’ya kadar maça gelen gençlerimizin (takım uçağıyla geri döndüler) üzülmesine sebep olan hoca, oyuncu, yönetici her kim olursa olsun gözünün yaşına bakmam gereğini yaparım! Şu an yaptığımız da işin gereği ve aklı selim düşününce olması gerekendir. Ve o yapılmıştır. Bundan sonra da her ayrıntı değerlendirilecektir. Büyük taraftarımıza düşen de; önümüzdeki ilk maçtan itibaren hocamızı, oyuncularımızı bağrınıza basmak, hafta içinde, maç öncesi ve maç sırasında azami desteği vermektir. Aynı desteği sosyal medyada da sürdürmeniz; (devreye kadar 2 kupa, 4 lig olmak üzere 6 maçı bulunan ve 2.yarıda 17 lig maçı oynayacak olan) Kayserispor'umuzun, başarısı için gayret etmenizdir. Başkan, yönetim, teknik heyet, oyuncu gurubu ve büyük taraftarımızın hep birlikte kenetlenme vaktidir. Unutmayalım ki Bir Kayserispor var ve bizim, bizden başka dostumuz yok" diye konuştu.