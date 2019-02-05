Erol Bedir'den Camiaya Çağrı

Kulübün resmi internet sitesinden yazılı bir açıklama yapan İstikbal Bellona Kayserispor Başkanı Erol Bedir, Cuma günü oynanacak olan Fenerbahçe maçında taraftar ile bütünleşerek 3 puan almayı hedeflediklerini söyledi. Başkan Erol Bedir, "Takımımız önceki yıllardan gelen malum sıkıntılardan dolayı ara transfer dönemini takıma yeni oyuncu katmadan geçirmiş, ama aynı zamanda, ciddi ekonomik sıkıntılarla boğuşmasına rağmen, sözleşmeli hiçbir oyuncusunu da ödemeler yüzünden kaybetmemiştir. Sadece takımımızda alternatif oyuncu olarak bulundurduğumuz bir oyuncumuz, sözleşmesindeki opsiyonu kullanıp, takımımıza gereken ödemeyi yapıp aramızdan ayrılmıştır. Son iki aydır yaşanan bu süreçte başkan ve yönetimimiz büyük gayret ve maddi fedakarlıkta bulunmuş, başta İstikbal mobilya olmak üzere, şeker fabrikası ve diğer sponsorlarımızın katkıları da Kayserispor'umuza bir nefes aldırmıştır. Sakatlarımız iyileşip geri döndü ve daha da dönecekler var. Ligin boyu da kısaldı. Dolayısıyla kendimizi diğer takımlara göre daha avantajlı görüyoruz" dedi.



Taraftara seslenen Başkan Erol Bedir, "Son 6 maçta hiç yenilmeyip 2 galibiyet 4 beraberlik alan takımımız önümüzdeki 2 maçı kazandığı takdirde artık üst sıralarda hedef kovalamaya başlayacaktır. Bu maçlardan ilki, Cuma akşamı kendi evimizde oynayacağımız Fenerbahçe maçıdır. Bu maç rakibin kim olduğuna ve puan sıralamasındaki yerine bakılmaksızın kazanmamız gereken bir maç olup, galibiyet için en büyük güvencemiz takım ve teknik heyetle birlikte Cuma günü tribünleri dolduracak olan büyük taraftarımızdır. Bunun için, Kayseri için, hedeflerimiz için, bütün hemşehrilerimiz için haydi maça" çağrısı yaptı.

