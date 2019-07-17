Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Erol Bedir'den 'Deniz Türüç' açıklaması

İstikbal Mobilya Kayserispor Başkanı Erol Bedir, Deniz Türüç için Galatasaray ve Fenerbahçe ile görüştüklerini belirterek, "Her iki kulüp ile de bonservis konusunda bir noktaya geldik. Ufak tefek ayrıntılar kaldı. Deniz bize hangi kulübe gitmek istediğini söylerse, biz de o kulüp ile masaya oturup anlaşırız" dedi.

Erol Bedir'den 'Deniz Türüç' açıklaması

Kayserispor Başkanı Erol Bedir, Deniz Türüç transferi hakkında İhlas Haber Ajansı'na önemli açıklamalarda bulundu. 4 yıldır İstikbal Mobilya Kayserispor'da forma giyen Deniz Türüç'ün 3 büyüklerin transfer listesinde olduğunu söyleyen Başkan Bedir, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transferi bitirmeye en yakın iki takım olduğunu ifade etti. Bedir, "Gerek Fenerbahçe gerekse Galatasaray Başkanı ile görüştük. Her iki kulüp ile de bonservis konusunda bir noktaya geldik. Ufak tefek ayrıntılar kaldı. Zaten iki kulüp ile de anlaşırız, sorun olmaz. Ama önemli olan burada Deniz'in hak ve hukuku. Deniz'in menajeri iki kulüp ile de görüşüyor. Deniz de, hesabını kitabını yapıyor. Deniz bize hangi kulübe gitmek istediğini söylerse, biz de o kulüp ile masaya oturup anlaşırız. Önemli olan Deniz'in vereceği karar" dedi.

Başkan Bedir, "Deniz, şu anda Avusturya'da takımımızla birlikte çalışıyor. Bir yere giderse hazır halde gider. Gitmezse de 4 sene olduğu gibi yine takımımız için oynar. Kaptanımızı bonservisi çok verene değil, Deniz'in gitmek istediği kulübe göndereceğiz" açıklaması yaptı.
 

İHA

İlgili Galeriler
MEDİAM ve KGC’den eğitim semineri MEDİAM ve KGC’den eğitim semineri
Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2 Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2
Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı
İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü
Anahtar Kelimeler:
KayseriKayseri GündemKayseri HaberHaberHaberlerSporKayserisporEROL BEDİRDeniz Türüç
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.