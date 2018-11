Erol Bedir: "Kayserispor Düşmanlığı Yapılıyor”

Kayserispor Başkanı Erol Bedir açıklamasında, “Kulübümüzün, son 2 yıldır hangi problemlerle karşı-karşıya kaldığını, yönetimimizin bu sıkıntıları çözebilmek için hangi mücadeleleri verdiğini başta büyük taraftarımız olmak üzere, konuya ilgi duyan herkes çok iyi bilmektedir. Vicdanı körleşmiş, menfaatleri engellenmiş, Kayserispor’dan akan hortumları kesilmiş bir avuç kişi ve mensubunun dışında tüm hemşehrilerimiz, Kayserispor'umuzun içinde bulunduğu tüm olumsuzluklardan kurtulabilmesi için yönetim olarak yaptığımız ve yapmayı düşündüğümüz çalışmalara destek olmakta en azından bu zorlu uğraşta, yönetim, teknik heyet ve takımımıza moral vermeye çalışmaktadırlar. Kulübümüzün halen içinde bulunduğu tüm sıkıntıların müsebbibi olan çevre ve onların borazanları ise bizim yönetimimizden önceki dönemlere ait hangi problemi çözmeye çalışsak korkunç bir kıskançlık, anlaşılmaz bir utanmazlık ve akla-hayale sığmayan pişkinlikle Kayserispor’un menfaatine ne varsa onun karşısına geçmekte ve yapılabilecek olumlu işleri engellemeye çalışmaktadırlar. Kucağımıza bırakılan ve altından kalkması imkansız olan borç yükü için yaptığımız yardım çağrılarına olumlu yanıt verebilme ihtimali olan resmi kurum veya özel firmaları “tehdit ” etmekte, bunu yaparken de kendileri tarafından oluşturulan bu problemlerin çözümüne engel olmaya çalışmak gibi akla - mantığa sığmaz bir davranıştan da sıkılmamaktadır. Ülkemiz ve şehrimizde ekonomik sıkıntıların olduğu günümüzde işadamlarımızın takımımıza yardımcı olma konusunda oldukça zorlanmaları ve seçim ortamına girildiği bugünlerde siyasilerimizin, gücü çok az da olsa hiçbir basın mensubunu karşılarına almak istemeyişleri de bu hortumcu menfaat şebekelerinin işine gelmekte ve 1 olan etkileme güçleri 100’e çıkmaktadır. Bu da, takımımızı şehirden alması gereken desteği sağlamakta zora sokmaktadır” dedi.

Başkan Bedir açıklamasında “Unutmayalım ki; Öğrenimi, kariyeri ve yaptığı işin etik ilkelerine uyumu konusunda sıfır seviyesinde olan bu şantajcılar, şahıs ve kurumların üzerine koydukları baskı, tehdit, yalan haberler ve helal-haram ayrımını asla düşünmeden sağlamaya çalıştıkları menfaat temini, gayretleri Kayseri’nin unutabileceği bir ihanet olmayıp, Kayserispor sevdalıları da oynanan oyunun farkındadırlar. İstenen nedir ? Bu Kayserispor düşmanlığı niyedir? Takıma yardım yapılırsa veya takım sportif olarak başarılı olursa kime ne zararı olacaktır? Halen görevde olan yönetim 2 yıl içinde 3 genel kurul yapıp ” isteyen gelsin yönetsin “demesine rağmen ortaya çıkmayıp bu yıkıcı faaliyette bulunmak hangi ruh halinin göstergesidir ?Evet 2 yıldır menfaatleri kesilmiştir ama öncekilerinde mi hatırı yoktur? Yöneticisi, sade vatandaşı, taraftarı özetle tüm Kayseri’ye sesleniyoruz ! Çözümü zor olan maddi, sportif veya zamana yaymamız gereken diğer problemlerimiz olabilir. Ama hiçbir ahlaki kurala uymayan bu Kayserispor düşmanlığı konusunda herkese sorumluluk düşmektedir. Kim kime mecburdur? Hepimizin bu şehrin en önemli değeri olarak kabul ettiği Kayserispor’a zarar veren, kulüp yönetimi de olsa, bürokratta olsa, siyasi de olsa, basın mensubu da olsa derhal gereği yapılmalı en azından adı geçen kişiler yalnızlığa mahkum edilmelidir" ifadelerini kullandı.

Kayserispor kulübüne gelen transfer yasağı ile ilgili de açıklama yapan Başkan Erol Bedir, “15 Kasım 2018 günü resmi sitemizde paylaştığımız, kulübümüze verilen 1 dönem transfer yasağı meselesi ile ilgili de şunları belirtmek isteriz: Bu yasak bildiğiniz gibi yönetimimizden önceki dönemdeki bir oyuncudan dolayı gelmiş ancak, itirazımız nedeniyle geçtiğimiz yaz ayında uygulanmamıştır. (Adı geçen oyuncunun alacağı yönetimimizce ödenmiştir. Bu cezayı ne biz, ne de başka hiç kimse arzu etmez. Ancak bu gibi durumlarda 'Ne yapabiliriz?'çalışması yapılır. Bu istişare sonucunda geçtiğimiz yaz döneminde ceza çekmenin uygun olmadığı kanaatiyle ertelemeye çalıştık ve başardık. Yaz dönemi ile, ara dönemin transfer açısından önemi herhalde farklıdır. Belki bir takım hukuki girişimleri yapsaydık, az ihtimalde olsa bu cezayı “şubat “ değil de 2019 Haziranında çekebilirdik. Ancak tamamen iptal söz konusu değildi. Kabule etmeliyiz ki; Şubat ayında yapabileceğimiz 2-3 takviye uğruna , 8 oyuncumuzun sözleşmesinin sona erdiği 2019 yaz sezonunda “transfer yasağı” asla istenemezdi. Bu nedenle risk alamazdık. Halen geçmişten gelen borçlar nedeniyle sözleşmeli oyunculara ödemelerde sıkıntı yaşarken, önceki dönem oyunculardan Mijailovic’e ve diğer oyunculara borçlardan dolayı halen transfer tahtasında bulunan 12-13 Milyon TL’lik ödeme de beklerken Şubat döneminde yapılabilecek 2-3 transfer için bu ödemeleri yapmak herhalde hem zor hem de mantıksız olanıdır. Yönetim olarak biz de biliyor ve görüyoruz ki takımımız şu an ligin 15. sırasındadır. Hali hazırda 8-9 oyuncumuz sakat veya cezalıdır. Son 5-6 maçta 13-14 oyuncu ile sahaya çıkmak zorunda kalınmıştır. Ana transfer dönemine kadar bu eksiklerimizin geri dönmesini bekliyoruz. Takımımızın normal 22-23 kişilik kadrosu düşünüldüğünde (sezon başı eksiğimiz yok iken performansımız ortadadır) belki yine eksiğimiz olabilir ancak, yönetim, teknik heyet, takım ve taraftar olarak kenetlenerek transfer yapmadan da bundan önceki daha zor şartlarda yaptığımız gibi başarılı olabiliriz. Eksiği olmayan, maddi sıkıntı çekmeyen, her maçı kazanan takımı kim istemez ? Ancak, biz yönetim olarak geldiğimiz günden itibaren krizlerle uğraşıp, günübirlik problemlerden kolumuzu kardıramamakta ve uzun vadeli planlamalara çok az imkan ayırabilmekteyiz. Buna rağmen yapılanlar da büyük taraftarımızın takdirlerindedir. Şimdi de, şartları en iyi şekilde ve hep birlikte değerlendirip, sezon sonu imkanlarımız ölçüsünde takımımıza hedefleri doğrultusunda ciddi takviyeler yapmak durumundayız. Bizler yönetim olarak gece-gündüz demeden, mevcut veya oluşabilecek her türlü problemi çözebilmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Bununla da yetinmiyor, yeni bir takım fikirler veya yeni bir ekip oluşabilir diye de, sık sık seçimli genel kurula gidiyoruz. Ancak çözüm üretmeyen veya taşın altına elini koyma konusunda isteksiz davrananlar mevcut durumu eleştirmekten de geri durmuyorlar. Çok az sayıda da olsa bu kişilerin gerçekleri bilmeden, sadece zevk almak için yaptıkları olumsuz yorumlardaki diğer bir amaçları ise takımımıza zarar vermektir. Ne yönetim, ne takım ne de büyük taraftarlarımız bu oyuna gelmeyecektir. Bizler kenetlenince, her türlü zorluğun üstesinden geleceğimize inanıyoruz” şeklinde konuştu.