Erol Bedir: “Menajer ücretlerine limit getirilmeli”

Kayserispor Başkanı ve Kulüpler Birliği Başkan Yardımcısı Erol Bedir, toplantının ardından konuştu. Son yıllarda yapılan en güzel toplantılardan birisi olduğunun altını çizen Bedir, “Hemen hemen bütün başkanlar katıldı. Katılmayanlar mazeret belirttiler. Samimi bir ortam vardı. Kimsenin kimseye ters bakmadığı bir ortamdı. Budan dolayı mutluyum. Yeni sezonun başlamasına ramak kala böyle bir toplantının olması ve Türk futbolunun, kulüplerinin problemlerinin masaya yatırılması da ayrıca mutlu etti. Hem Kayserispor Başkanı hem de Kulüpler Birliği Başkan Vekili olarak Türk futbolunun sorunlarını dinleme imkanı bulduk. İnşallah bugün aldığımız bu bilgiler ışığında yarın Kulüpler Birliği Yönetimi olarak sabah Fikret Orman ile birlikte Türkiye Futbol Federasyonu’nu ziyaret edeceğiz. Yayıncı kuruluşla görüşeceğiz. Yapmamız gerekenleri yapacağız. Anlatmamız gerekenleri anlatacağız. 11.30’da spor bakanımızın başkanlığında TFF’de yine bir toplantımız var. Tüm kulüp başkanları katılacak. Sıcak günler yaşıyoruz. Sıcak günleri kötü manada kullanmıyorum. Türk futbolunu ileriye götürecek, kulüplerimiz bir takım sorunlarından kurtulabilecek en azından kısa, orta ve uzun vadeli tedbirler düşünüyoruz. Bu konuda hem şahsım adına kafa yoran biriyim. Diğer kulüp başkanı arkadaşlarımın da bir takım çalışmalar yaptığını görmekten mutlu odum. İnşallah bu toplantıda çıkan sonuçları yarın federasyon ve yayıncı kuruluşla değerlendiririz. Türk futbolunu daha iyi yere getirmek zorundayız. Kulüpler Birliği Vakfı, tavsiye makamı olsa da, sonuçta 18 Süper Lig ekibinin temsilcisi burada. Her bakımdan etkili konumdalar. Milyonları temsil ediyorlar. Dolayısıyla en azından bu gücümüzü kullanarak bir şeyler yapmaya çalışacağız açıklamasını yaptı.



“Menajer ücretlerine limit getirilmeli”

Menajerlik ücretlerinin kulüplere çok büyük yükler yüklediğini söyleyen Erol Bedir, “Birçok konu konuşuldu. Sahadaki şiddet olayları, deplasman taraftarlarına uygulanacak bir takım prosedürler, kulüplerin kendi mali yapılarını toparlama konuları, özellikle menajer ücretleri çok çok önemli. Menajer ücretleri nedeniyle kulüpler neredeyse batırma noktasına geldi. Menajer ücretlerinin belli bir limit içerisinde olması tavsiye edildi. Tüm kulüpler de buna sadık kalınması konusunda söz verdi. İnşallah federasyon da bizim anlatacaklarımızla birlikte kendi bilgilerini de bu işin içerisine katarak, Türk futbolu adına iyi şeyler yapar” diyerek toplantıda geçen hususları aktardı.



“Transfer tamamlandı”

Transferi tamamladıklarının altını çizen Kayserispor Başkanı Erol Bedir, “Ben kişi olarak aceleci bir insanım. Geçen sene de bu sene de kampa transferleri tamamlayarak katıldık. Şu an yurt dışı kampında takım Hollanda’dan ayrıldı. Sakatsız, sıkıntısız 6 yeni transferle birlikte biz transferi tamamladık. Resmi olarak transfer döneminin tamamlanmasına 1 ay var. Bu arada giden futbolcumuz olursa veya hocamızın fırsat transfer düşündüğü bir isim olursa onlara takviye yaparız ama biz kendimizi lige hazır hissediyoruz. Resmi teklif alan birkaç oyuncumuz var. Birazdan soracağınız 1-2 oyuncuyla ilgili değil. Resmi teklifler var bizi tatmin eden teklifler değil. Oyuncularımızın mutlu olacağı teklifler olmadığı için gündeme almadık. Özellikle yerli oyuncularımıza herhangi bir teklif yok. İsteyen çok ama bu yıl özellikle transfer piyasasında, ekonomik manada kulüplerimizin sıkıntılı olmasından dolayı, bizden oyuncu kim alabilir mantıken Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray. Onlar da UEFA ile yaptıkları anlaşmalar gereği bir takım tedbirler içerisindeler. Dolayısıyla biz bu yıl kardeş kardeş, kimse kimseden oyuncu almadan ligi tamamlarız diye düşünüyorum” açıklamasını yaptı.



“Daha iyisini yapmalıyız”

Nokta transferlerle kadroya takviye yaptıklarının altını çizen Bedir, “Hayalci olmamak lazım. Ancak kötümser de olmamak lazım. Ben sadece şunu söylüyorum. Geçen sene 15-16 yeni transferle, yabancı bir hocayla özellikle ilk yarıda çok ciddi bir performans sergiledik. İkinci yarıda da düşüşe geçtik ama sonuç olarak ligi belli bir yerde tamamladık. Bu yıl oturmuş takımın üzerine 6 tane net, hocamızla mutabık kalarak nokta transferler yaptık. Mantıken taraftarlarımızla yönetimimizle birlikte herhangi bir sıkıntımız da yok. Daha iyisini yapmak durumundayız. Geçen sene koyduğumuz çıtayı daha yukarıya taşımak durumundayız. Bu 4,5 ya da 6 mı olur, o konuda şu anda bir şey söyleyemem. İyi yerlerde olmak için çalışacağız. Saçımızın ak mı, beyaz mı olduğu veya gücümüzün neye yettiğini maçlar oynanınca göreceğiz” diyerek sözlerini tamamladı. [İHA]



Kayserispor Başkanı ve Kulüpler Birliği Başkan Yardımcısı Erol Bedir, Kulüpler Birliği toplantısında özellikle menajer ücretlerine dikkat çekildiğini belirtti. Bedir ayrıca Kayserispor olarak transferi tamamladıklarını söyledi.

