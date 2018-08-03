Erol Bedir: “Parayı veren varsa, herkesi satarım”

Kulüpler Birliği Başkan Yardımcısı ve Kayserispor Başkanı Erol Bedir, İHA’ya özel açıklamalar yaptı. Türkiye Futbol Federasyonu’yla kulüplerin sorunlarının görüşüldüğünü söyleyen Bedir, “Dün Kulüpler Birliği’nin uzun bir toplantısı vardı. Sezon başlamadan önce kulüplerin içinde bulunduğu problemleri konuştuk. Yeni sezona problemsiz girmeye çalışıyoruz. Bir de yeni sezonda uygulanacak olan VAR sistemi bulunuyor. Tüm paydaşların bir araya gelerek bunları tartışması gerekiyor. Kulüpler Birliği’nin tespit ettiği problemler var. Kulüpler Birliği dün aile ortamı şeklinde geçti. Sabah 9’da biz yönetim olarak Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı ve Yönetim Kurulu’yla bu konuları konuştuk ve kendi fikirlerimizi ifade ettik. Daha sonra Bakanımızın da katılımıyla özellikle VAR sistemiyle ilgili konuştuk. Bu sisteme geçince inşallah hatalar en aza iner. Bu konuda en çok şikayeti olan Anadolu kulüpleridir. İnşallah bu makine sayesinde işler biraz daha güzel olur” açıklamasını yaptı.



“Bu işler cami yaşatma derneği gibi olmaz”

Kulüpler Birliği’nin yetkilerinin artması gerektiğini sözlerine ekleyen Bedir, “Kulüpler Birliği’nin şu andaki konumu neticede bir vakıf. Ama çok güçlü bir vakıf. 18 Süper Lig kulübünün başkanı ve onların seçtiği yönetimden oluşuyor. Arkasındaki taraftar desteği, futbolun Türkiye’de sektör olmasındaki dinamo olmaları. Kulüpler Birliği’nin belirli bir gücü var, bunu kabul etmek gerekir. Ama buna rağmen bazı icraatları yapabilmek için kanunlara ve düzenlemelere ihtiyaç var. Halihazırda federasyonun yetkisinde bulunan bazı konuların Kulüpler Birliği’yle paylaşılması gerekiyor. Bunu ileri ülkeler yaptı. Premier Lig, Bundesliga’ya bakıldığında, pazarlama, yayın hakkı gibi konuların kimler tarafından yapıldığı ortada. Amerika’yı yeniden keşfetmeye gerek yok. Bizim ön plandaki 10 futbol ülkesi gibi kendimizi yenilememiz lazım. Bununla birlikte kulüplerin yasa çıkarılıp düzgün şekilde işletilmesi lazım. Birçok kulüp neredeyse ‘Cami yaşatma derneği’ gibi bir yöntemle yönetiliyor. Ben halihazırda Kayserispor Kulübü Başkanıyım, bir dernek başkanıyım. 50-100 milyon TL paralardan bahsediyoruz. Ben bu dernek kanununa göre sevk ve idare ediyorum. Hiçbir şeyden sorumlu değilim. Borçlanmadan sorumlu değilim, aldığımdan verdiğimden sorumlu değilim. Bu böyle gitmez. Kişilerin insafına bırakılan kulüp ve kulüp yönetimi olmaz. Bunun örneklerini görüyoruz. 2-3 sene üst üste aynı kulüp başkanlarını toplantılarda göremiyoruz. Ya kulüp düşüyor, ya yönetim işin içinden çıkamıyor, ya taraftar istemiyor. Yöneticilerin sorumlu olduğu, her şeyin şeffaf şekilde anlatıldığı, genel kuruldan aldığımız yetkinin üzerinde bir şey yaptığımızda bunun da sorumluluğunun olacağı bir sisteme geçmemiz gerekiyor. Bunları ben söylerken rahatsız olanlar da olabilir. Bu nereden çıktı diyenler de olabilir. Şu anda 18 Süper Lig kulübünün neredeyse tamamı batmaktan kurtulabilir. Süper Lig kulübünün tamamının neredeyse yıllık geliri 3 milyar TL, borcu 11-12 milyar TL. Bu borcu krediyle kapattığınızda yıllık gelir faiz ve döviz kuruna gidiyor. Başarıyla da bu iş olmuyor. Son 2 senede üst üste şampiyon olmuş, Avrupa’da başarı elde etmiş, kombine satmış, forma satmış bir kulübün bile, özür dileyerek söylüyorum, 2 senede borcu 250 milyon TL artmışsa sportif başarıyla bile bu durumu çözme şansınız yok. O zaman şapkamızı önümüze koyup, bugüne kadar ne yapılmış, bundan sonraki yol haritamız nedir diye tartışmamız gerekiyor” diye konuştu.



“10 milyon Euro’yu getiren Deniz’i alır”

Başarılı futbolcu Deniz Türüç’le ilgili teklif gelmediğini söyleyen Başkan Erol Bedir, “Deniz Türüç’le ilgili teklif gelmedi. Teklif gelirse, bütün futbolcularımı da satarım, bana da teklif gelirse, kendimi de pazarlarım. Futbolda böyle tabular yok. Profesyonel futboldan bahsediyoruz. Oyuncu gitmek istiyorsa, kulübün menfaatleri söz konusuysa, her şey herkes için iyi olacaksa neden olmasın. 10 milyon Euro çıkış bedeli var sözleşmesinde. 10 milyon Euro’yu veren varsa, bana da sormaya gerek yok. Ama bugün Türkiye’de bu parayı verebilecek bir kulüp yok. Belki Avrupa’da da yok. Sonuçta teklif edip, gelin oturalım diyen olmadı. Bugün kulüplerin durumları belli. Eğer birileri hava olsun diye alıyorum diyorsa, buyursunlar gelsinler. Ben daha önce de söyledim, bu yıl transfer falan yok, kardeş kardeş herkes yoluna devam edecek” diyerek sözlerini tamamladı.