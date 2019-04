Erol Bedir: “Unutmayacağız”

İstikbal Mobilya Kayserispor Başkanı Erol Bedir, "Sezon başından bu yana takımımızın aleyhine yapılan hakem hatalarını hep olgunlukla karşılamış, nihai olarak onların da insan olduğunu düşünerek kötü niyet aramamıştık. Ancak son haftalarda, özellikle İstanbul takımlarıyla oynadığımız (Fenerbahçe, Beşiktaş, Başakşehir ve Galatasaray) maçlarından ilk ikisinde nizami gollerimiz verilmemiş, Başakşehir maçında uzatmanın 7. dakikasında aleyhimize verilen zorlama bir penaltı ile puan kaybına uğramamıza vesile olunmuştur. Son olarak geçtiğimiz hafta sonu deplasmanda Galatasaray'la oynadığımız maçta yaşananlar ise, tam anlamıyla bir facia niteliğindedir. Taraflı-tarafsız her kişi ve kurumun ortak kanaati maçın Kayserispor'dan alınıp, Galatasaray'a verildiği şeklindedir. Yetkili kurumların da aynı düşünceyi paylaştıklarına eminiz. Çağrımıza rağmen TFF ve MHK'nın bu konuda herhangi bir açıklama yapmamasını da geçtiğimiz yıllardaki teamüller gereği normal karşılıyoruz. Adil olması gereken ve her takıma eşit mesafede olmak zorunda ki MHK'nın takımın adına göre çifte standart uygulayan kurum suçlamasından kurtulması lazım" dedi.



Başkan Bedir, "Ne geçmişi, ne konuşulanı, ne konuştuğumuzu ne de bize yapılanları unutmadık, unutmayacak, unutturmayacağız. Meşru olan her platformda, her zeminde hakkımızı arayacak, rakiplerimize karşı yapılsa da haksızlık karşısında susmayacağız. Ben istediğimi yaparım, en büyük hatayı da yapsam gerekirse birkaç maç dinlenir yine görevime devam ederim diye düşünen maçın hakemi Arda Kardeşler ve VAR'daki , Serkan Tokat hocalar; görevlerinizi bırakmanızı ve rızkınızı kimsenin canını acıtamayacağınız başka sektörle de aramanızı tavsiye ediyorum. Aksi halde belki bugünkü düzende dedikleriniz olabilir. Belki adaletsiz gönüllerde taht da kurabilirsiniz. Fakat hakkını gasp ettiğiniz Kayserispor ve onun büyük taraftarı başta olmak üzere bilin ki, er veya geç kendi vicdanınız da dahil olmak üzere hiçbir temiz platform sizi bağrına basmayacaktır cümleleri kurdu.



Kayserispor taraftarına da seslenen Başkan Erol Bedir, "Büyük Kayserispor taraftarı, bu yapılanlara en büyük cevabı önümüzdeki Pazar günü saat 16:00'da evimizde oynayacağımız Alanyaspor maçında verelim. Tribünleri dolduralım, takımımıza vereceğimiz hakaret içermeyen ve küfürsüz desteğimizi 90 dakika sürdürelim. Sesimiz İstanbul'dan duyulsun. Alacağımız galibiyet ile haksız bir şekilde elimizden alınan puanların telafisini yapalım" ifadelerinde bulundu.