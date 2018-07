Erol Bedir’de 2018-2019 sezonu öncesi açıklamalar

“Türkiye’nin bir gerçeği olan ve yaklaşık 1 yıldır da yazılı ve görsel basın aracılığıyla veya özel toplantılarda ısrarla dile getirmeye çalıştığım Türk futbolunun Dünyada’ki yeri” ve hem milli takım, hem de kulüpler bağlamında “konumuna uygun olmayan anormal yüksek harcamalar” konusunun kulüplerimizce de en azından şimdilik dikkate alındığına şahit olmaktayız” diyen Başkan Erol Bedir şöyle konuştu: “Süper ligde mücadele veren 18 takımın yaklaşık 10 katrilyon borcunun bulunması, mevcut veya yakın gelecekteki gelirlerinin 3 katrilyon civarında kalması yani çok ciddi borç birikiminin bulunması önemli bir tehlikeye işaret etmekteydi ve bazı yasal düzenlemeler yapılıncaya kadar her kulüp kendi insifiyatiyle bir şeyler yapmalıydı, ki muhtemelen şu anda bu süreci idrak ediyoruz.”



Kayserispor Başkanı Bedir açıkalamalarını şöyle sürdürdü: “Kayserisporumuza gelince; 2017 yılbaşında devraldığımızda, ulusal ve yerel spor kamuoyunca “borçsuz” olarak bilinen veya o şekilde lanse edilen kulübümüzün kendi imkan ve performansı ile kısa-orta vadede altından kalkınması imkansız bir borç yükü olduğu tespit edilmiştir. Şeffaf yönetimimizle birlikte değerli hemşerilerimiz ve büyük taraftarımızın da bildiği üzere,ana borca ilave eklentilerle birlikte ( kur farkı, faiz, ceza, mahkeme masrafı ,tazminat vs ) 130-140 trilyon TL bir borç teslim alınmıştır. Şehrin dinamikleri i ve ekstra sponsorlar devreye girmeden, mali, hukuki ve idari anlamda konulara hakim olan bir yönetim oluşturmadan ve takım olarak en az 3-4 yıl süper ligde başarılı sezonlar geçirmeden bu yükün altından kalkmakta mümkün değildi. Bu tesbitleri yapıp, kaostan çıkış önerilerimizi dile getirirken yönetim olarakta her türlü gayreti göstereceğimizi de deklare etmiştik. Ancak; Görevi devraldığımız 2017-18 sezonu devre arasındaki kriz günlerinde kapalı olan transfer tahtasının açılması ve çok çok acil ödemelere kaynak oluşturmak için yönetim katkısıyla birlikte şehrin büyüklerinin gayreti ve yeni birkaç sponsor bulunmasıyla, kulübümüz can vermek üzereyken bir nefes alınmış ve sonrasında aynı ciddiyet ve destekle takımımıza sahip çıkılması planlanmasına rağmen,2017-18 sezonunun tamamı ve bu sezon başlangıcı itibariyle yükün tamamı maalesef yönetimin omuzlarında kalmış, Kayseri’nin en büyük ve önemli markası “Kayserispor”umuzun destek ve duacıları yüz binlerce olmasına rağmen maddi sıkıntıyı paylaşanları sayısı 15-20’yi geçememiştir.”



Başkan Erol Bedir son sözleri olarak şunları söyledi: “Yönetim olarak, mevcut gelirlerimizle ancak 1 sezonu finanse edebilecekken, 2-3 yıllık gelirimiz kadar olan ve geçmişten gelen borcu ve faizini ise şehrin desteği olmadan kapatmamızın mümkün olamayacağı açıktır. Kaldı ki; görevi aldığımızda yapılan görüşmelerde sorumluluğumuzda olmayan ve önceki dönemlerden gelen yükün şehir tarafından kaldırılması konusunda da ciddi bir konsensüs bulunmaktaydı. Ancak, gerek ülkemizde son 2 yılda yaşananlar, gerekse şehrimizin ekonomik sıkıntıları ; gönülleri arzu etse de ” Kayserispor“umuza maddi destek sağlama konusunda ciddi bir ilerleme sağlanamamıştır.



Hem geçtiğimiz sezon boyunca, hem de bu sezon başlangıç günlerinde durumun yönetimimizce tesbitiyle birlikte 2 kez genel kurul kararı alarak gerçekleri değerli hemşehrilerimiz ve büyük taraftarımızla paylaşmış, “koltuğa çakılı olmadığımızı “ ve talipleri varsa yönetime gelmelerini ve yönetimi devredeceğimizi beyan ederek ,kimse çıkmazsa da “bırakıp kaçmayacağımızı” belirtmiştik. Hemşehrilerimizin desteği ve büyük taraftarımızın ısrarlı talebiyle göre devam ettik ve tüm gücümüzle maddi, sportif, idari anlamda mücadele ederek her türlü engelleme çalışmalarına, sponsor olanlara, olmak isteyenlere, hatta maça gelenlere ,baskıya , şahsi ego ve menfaatleri nedeniyle “Kayserispor”a ihanet edenlere rağmen takımımızı bu sezonda da en iyi şekilde hazırlamaya gayret etmekteyiz. Şöyle ki; Süper ligde ki 18 takıma bir göz gezdirildiğinde, oturmuş bir takıma olan ekibimize nokta denebilecek 4 transfer yapıp, ilk toplanma gününden itibaren oyuncularımızın tamamını hazır hale getiren 1-2 takımdan bir tanesinin Kayserisporumuz olduğu görülecektir. 18 Temmuz’da başlayacak Hollanda kampı da, tam kadro olarak başlayıp teknik direktörümüz Ertuğrul Sağlam‘ın takıma son dokunuşlarına imkan sağlayacaktır. Kamp esnasında veya sonunda takviyeye ihtiyaç duyulursa ,imkanlarımız ölçüsünde yeni transferler de düşünülecektir. Özetle, iddialı, güçlü, takviyeli ve geçtiğimiz sezondan daha başarılı olacak bir Kayserispor olarak sezona girmeyi planlıyoruz. Şehrin dinamikleri ve değerli hemşehrilerimizden “konumları” doğrultusunda destek ve dualarını arzu ediyoruz. Takımımıza; sakatsız ve problemsiz bir kamp dönemi diliyor, ilk maçımızla birlikte lige ağırlığını koyan bir performans için tüm gücümüzle gayret gösteriyoruz. [Spor Servisi]