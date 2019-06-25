ERSOY LİSTE YAPIYOR

KAYSERİSPOR BUNU HAKETMİYOR
Kayserispor’un 29 Haziran’da yapılacak kongresinde yönetim listesi çıkararak Kayserispor’un yönetimsiz bırakılmayacağını açıklayan milletvekili Baki Ersoy, “Kimse Kayserispor’a bu durumu reva ve hak göremez. Çok yazık. Bu nedenle harekete geçtik, elimizi taşın altına koyduk ve hazırlıklarımıza başladık” diye konuştu.
LİSTE ÇALIŞMALARINA BAŞLADIK
Milletvekili Ersoy, Kayserispor’un sahipsiz olmadığına vurgu yaparak bugüne kadar beklediklerini ancak gidişatın hoş olmadığını görünce de harekete geçtiklerini ifade ederek, “Yönetim listesi çıkarmak üzere çalışmalarımızı başlattık ve o tarihe kadar da inşallah tamamlayacağız. Kayserispor böyle bir sahipsizlik durumunun algısına bile muhatap olamaz, Kayserispor bizim sevdamız ve biz gereğini yapacak listemizi çıkararak takıma sahip çıkacağız” dedi.
Kayserispor’un 29 Haziran’da yapılacak kongresinde yönetim listesi çıkararak Kayserispor’un yönetimsiz bırakılmayacağını açıklayan milletvekili Baki Ersoy, “Kimse Kayserispor’a bu durumu reva ve hak göremez. Çok yazık. Bu nedenle harekete geçtik, elimizi taşın altına koyduk ve hazırlıklarımıza başladık” diye konuştu.
LİSTE ÇALIŞMALARINA BAŞLADIK
Milletvekili Ersoy, Kayserispor’un sahipsiz olmadığına vurgu yaparak bugüne kadar beklediklerini ancak gidişatın hoş olmadığını görünce de harekete geçtiklerini ifade ederek, “Yönetim listesi çıkarmak üzere çalışmalarımızı başlattık ve o tarihe kadar da inşallah tamamlayacağız. Kayserispor böyle bir sahipsizlik durumunun algısına bile muhatap olamaz, Kayserispor bizim sevdamız ve biz gereğini yapacak listemizi çıkararak takıma sahip çıkacağız” dedi.
Haber Merkezi