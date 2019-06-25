ERSOY LİSTE YAPIYOR MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy dünyada 3 milyon Kayserilinin bulunduğunu hatırlatarak, “Buna rağmen Kayserispor bu hale düşürüldüyse çok yazık. Bizim şahıslarla işimiz yok ve onlara ayrı ayrı saygımız da var ama Kayserispor da sevdamız” dedi.

25 Haziran 2019 Salı 09:30