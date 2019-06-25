Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

ERSOY LİSTE YAPIYOR

MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy dünyada 3 milyon Kayserilinin bulunduğunu hatırlatarak, “Buna rağmen Kayserispor bu hale düşürüldüyse çok yazık. Bizim şahıslarla işimiz yok ve onlara ayrı ayrı saygımız da var ama Kayserispor da sevdamız” dedi.

ERSOY LİSTE YAPIYOR
KAYSERİSPOR BUNU HAKETMİYOR
Kayserispor’un 29 Haziran’da yapılacak kongresinde yönetim listesi çıkararak Kayserispor’un yönetimsiz bırakılmayacağını açıklayan milletvekili Baki Ersoy, “Kimse Kayserispor’a bu durumu reva ve hak göremez. Çok yazık. Bu nedenle harekete geçtik, elimizi taşın altına koyduk ve hazırlıklarımıza başladık” diye konuştu.

LİSTE ÇALIŞMALARINA BAŞLADIK
Milletvekili Ersoy, Kayserispor’un sahipsiz olmadığına vurgu yaparak bugüne kadar beklediklerini ancak gidişatın hoş olmadığını görünce de harekete geçtiklerini ifade ederek, “Yönetim listesi çıkarmak üzere çalışmalarımızı başlattık ve o tarihe kadar da inşallah tamamlayacağız. Kayserispor böyle bir sahipsizlik durumunun algısına bile muhatap olamaz, Kayserispor bizim sevdamız ve biz gereğini yapacak listemizi çıkararak takıma sahip çıkacağız” dedi.
 

Haber Merkezi

İlgili Galeriler
MEDİAM ve KGC’den eğitim semineri MEDİAM ve KGC’den eğitim semineri
Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2 Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2
Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı
İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü
Anahtar Kelimeler:
KayseriKayseri GündemKayseri HaberHaberHaberlerSporKayserisporBAKİ ERSOYMHPKayseri Milletvekili
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.