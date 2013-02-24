Ertuğrul devleşti, Kayseri kazandı

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında son haftaların formda takımı Kayserispor, Gençlerbirliği ile karşılaştı. Ev sahibi ekip karşılaşmayı 1-0 kazandı ve son 5 haftadaki 4. galibiyetine imza attı.

Ev sahibine galibiyeti getiren gol 53. dakikada Salih'ten geldi.

HURŞUT GOLE ÇOK YAKLAŞTI

İlk yarı her iki ekip de birbrilerine üstünlük kurmakta zorlandı. Maçın ilk yarısının en tehlikeli pozisyonunu Hurşut ile Gençlerbirliği yakaladı. 39. dakikada sol kanattan açılan ortada Kayserispor kalecsi Ertuğrul topu istediği gibi yumruklayamadı. Ceza sahasının sağına yakın bir noktada top önünde kalan Hurşut vuruşunu gerçekleştirdi ancak top direğin az farkla yanından auta gitti.

Mücadelenin ilk yarısı golsüz berabere sonuçlandı.

SAHNEYE GENÇ SALİH ÇIKTI

Kayserispor, 53. dakikada rakip sahanın sağ taç çizgisine yakın bir noktadan serbest vuruş kazandı. Topun başına Arjantinli yıldız Pablo Mouche geçti. Mouche'nin ceza sahası içerisine gönderdiği ortada düzgün bir kafa vuruşu gerçekleştiren Salih, topu ağlara gönderdi ve sarı-krımızılı ekibi 1-0 öne geçirdi.

ZEC DİREĞE TAKILDI

Karşılaşmanın 83. dakikasında Gençlerbirliği aut atışı ile oyuna başladı. Kalecinin uzun vuruşunda kafalardan seken top savunmanın arkasına koşu yapan Zec'e geldi. Ermin Zec topla buluşur buluşmaz sert bir şut çıkardı ancak kırmızı-siyahlı oyuncunun şutu direkten auta gitti.

ERTUĞRUL KALEDE DEVLEŞTİ

Son dakikalara doğru baskısını arttıran konuk ekip 85. dakikada Vleminckx ile gole çok yaklaştı. Oyuna ikinci yarı dahil olan Randall Azofeifa'nın sol kanattan açtığı ortada havada asılı kalarak çok güzel bir kafa vuruşu çıkaran Vleminckx'in bu topunda Ertuğrul son anda gole engel oldu ve topu kornere çeldi.

Kalan sürede konuk ekibin baskısı gol üretmeye yetmedi ve Kayserispor, Gençlerbirliği'ni 1-0 mağlup etti.

Bu sonucun ardından ev sahibi ekip puanını 32'ye çıkarırken, konuk ekip 30 puanda kaldı. Kayserispor bu galibiyetle iç sahada oynadığı son 7 maçtaki yenilmezlik serisini sürdürürken, evlerinde oynadıkları son 4 maçta da gol yememeyi başardılar.