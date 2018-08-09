Ertuğrul Sağlam: "Başlangıcı çok önemsiyoruz"

Kayserispor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, “Hafta başında lige başlayacağız. Yoğun bir dönem geçirdik" dedi. Takımı fiziksel anlamda lig yoğunluğuna hazırladıklarının altını çizen Sağlam, "Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında takımda oluşan bazı sıkıntıları ortadan kaldırmak için mücadele verdik. Kendi felsefemizi takıma adapte etmeye çalıştık. Gelenler oldu gidenler oldu. İyi transferler yaptık. Geçtiğimiz sezon çeşitli sebeplerden dolayı performansı düşen oyuncuları ayağa kaldırmaya çalıştık. Tabii biz ne kadar söylersek söyleyelim bizim ne kadar iyi hazırlandığımız herkes karşılaşmada görecek. Antalya da iyi bir takım. Kendi içlerinde sıkıntı yaşıyormuş gibi görünüyor ama bu bazen motivasyon kaynağı olabiliyor. Biz rakibi iyi analiz edip dersimizi iyi çalışıp kendi taraftarımızın önünde iyi bir başlangıç yapmak isteyeceğiz" ifadesinde bulundu.

Teknik Direktör Sağlam şu şekilde konuştu:

"Hedefimiz büyük ve bu hedefe giderken iyi bir başlangıç yapmak önemli. İyi başlarken camianın motivasyonunu yukarı çıkarmak önemli. Başlangıcı çok önemsiyoruz. İnşallah güzel bir oyunla taraftarını mutlu eden bir görüntü ile hem içeride yönetimi ile taraftarı ile şehirde Kayserispor'a gönül veren halkıyla pazartesi günü iyi başlamak zorunluluğumuz var.

Sonuç itibariyle sezon başlıyor. Bu iki maçlık dönemde takım içinde eksik var mı yok mu onu görme imkanımız olacak. Çok ciddi anlamda transfer düşüncemiz yok maçlarda bir eksik çıkarsa onu da gidermeye çalışacağız."



