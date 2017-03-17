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ERÜ Türkiye şampiyonu oldu

Erciyes Üniversitesi Kick Boks takımı Antalya’da düzenlenen turnuvada Türkiye Üniversiteler şampiyonu oldu.

ERÜ Türkiye şampiyonu oldu
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Türkiye Kick Boks Federasyonunun 2017 faaliyet programında yer alan Türkiye Üniversiteler Kick Boks Şampiyonası Antalya’da yapıldı. Şampiyonaya 83 Üniversiteden 800’e yakın sporcu katıldı.

Kıran kırana geçen müsabakalar sonucunda Şampiyonaya İlimizi temsilen katılan Erciyes Üniversitesi Kick Boks takımı erkekler ve bayanlar, Full Contact kategorisinde takım olarak Türkiye şampiyonu oldu.
Haber: Ufuk ÇAMDAL
 

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ERÜ Türkiye şampiyonu
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